Julien Fumat a tout connu avec la Section paloise. Il a effectué ses débuts professionnels avec le club béarnais lors de la saison 2005-2006 en disputant deux matchs de Challenge européen, avant de connaître pendant neuf saisons le championnat de Pro D2 avant la montée en Top 14 en 2015. La saison dernière, il fêtait ses 300 matchs officiels avec l'équipe professionnelle. Moins utilisé cette année, il a tout de même disputé six rencontres de Top 14, inscrivant deux essais, mais aussi deux rencontres de Challenge Cup. Juline Fumat a expliqué son choix sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers un communiqué : " Il est temps pour moi de vous annoncer que je ne serai plus un joueur de la Section Paloise l’année prochaine. Cela signifie que je prends ma retraite de joueur de rugby professionnel et que ce maillot aura été mon seul et unique à ce niveau [...] Durant toute ma carrière, j’ai fait le choix de rester ici pensant que l’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs. Aujourd’hui, j’en suis toujours convaincu. Nous avons tout ce qu’il faut pour faire pousser l’une des plus vertes de France !"

Fin mars, l'ancien capitaine des Vert et Blanc évoquait dans les colonnes de la République des Pyrénées qu'il serait prêt à faire une dernière saison avec la Section paloise. Ce ne sera finalement pas le cas pour ce joueur à l'état d'esprit remarquable.