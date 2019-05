Retière prolonge, les compos du premier barrage, le groupe de France 7... Les 5 infos de ce jeudi

Retière à la Rochelle jusqu’en 2022

L’ailier de 21 ans, Arthur Retière vient de prolonger son contrat au Stade Rochelais. Arrivé en 2016, en provenance du Racing 92, il restera jusqu’en 2022. Le jeune joueur a joué 58 matchs cette année, et a inscrit pas moins de 114 points dont quatre essais. Le joueur figure notamment dans le groupe élargi de l’équipe de France.

Higginbotham à l’UBB l’année prochaine

Scott Higginbotham rejoindra Bordeaux-Bègles l’année prochaine. L’international australien de 32 ans (34 sélections) a signé un contrat pour deux ans. Le troisième ligne vient des Reds en Super Rugby, avec lesquels il a remporté le championnat en 2011. Le joueur venait d’effectuer quelques piges au Japon ces quatre dernières saisons au NEC Green Rockets.

L’Australie dévoile son nouveau maillot vert

La fédération Australienne, en quête d’un troisième titre mondial, vient de dévoiler son deuxième maillot pour la Coupe du monde 2019 au Japon qui se déroulera en septembre. Le maillot est vert avec des dessins sur les épaules représentant la culture aborigène.

Vidéo - L'Australie dévoile son maillot vert 00:27

Le groupe de l’équipe de France Sevens pour le Tournoi de Paris

Pour la dernière étape du circuit mondial, l’équipe de France de rugby à sept se rendra à Paris. Dans une poule plutôt ouverte, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l’Ecosse et du Japon, l’équipe de France s’élancera avec une équipe en confiance. Manoël Dall’Igna, Pierre-Gilles Lakafia, mais aussi le capitaine Jean-Pascal Barraque essaieront de défendre leur huitième place au classement général.

Les compositions du premier match de barrage

Ce soir aura lieu le premier match de barrage de Top 14 entre le Racing 92 et le Stade Rochelais, la composition des équipes a été dévoilée par les deux formations. On note le retour de Teddy Thomas et l'absence de Juan Imhoff pour le Racing 92 alors que la la troisième ligne rochelaise sera composée de Gourdon, Alldritt et Liebenberg. Victor Vito est lui sur le banc.