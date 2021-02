Reprise de la Super League, le retour du Seven également... Les 5 infos de ce jeudi

Reprise de la Super League

La compétition de rugby à XIII a annoncé hier dans un communiqué la reprise de la Super League. Le début de saison commencera le 26 mars prochain et les matches de la première journée se joueront à huis-clos au Emerald Headingley Stadium, stade de Leeds. 25 rencontres auront lieu et la finale se déroulera à Old Trafford le samedi 9 octobre.

Le retour du Seven

Autre reprise, celui du rugby à 7. Un an après son interruption suite à la pandémie de la Covid-19, les équipes retrouveront les terrains avec deux tournois à Madrid les 20 et 21 février et les 27 et 28 février. Les Septistes seront d'abord en stage de préparation à Soustons, côté féminines et à Canet-en-Rousillon, pour les hommes.

Équipe de France à 7 - William IraguhaIcon Sport

Les Oscars du Midi Olympique maintenus

La 67ème cérémonie des Oscars de Midi Olympique aura bien lieu malgré l'épidémie de Covid-19. Elle se déroulera finalement le 15 février à 20 heures, dérogeant exceptionnellement au traditionnel rendez-vous de novembre. Il faudra donc se connecter sur Rugbyrama et sur Midi-Olympique.fr pour assister à cette cérémonie.

Du neuf à Provence Rugby

Le Provence Rugby vient d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux joueurs dans leurs rangs. Le grenoblois Enzo Selponi arrivera la saison prochaine et restera au club pendant trois ans, David Lolohea actuellement à Nevers, à lui aussi signé et le dernier n'est autre que Jérôme Dufour, le deuxième ligne du Stade aurillacois. Il jouera désormais pour Provence Rugby les deux prochaines saisons.

Le retour de Bamba

Le pilier droit international de Lyon Demba Bamba, qui n'a plus joué depuis début décembre en raison d'un problème cervical, a effectué son retour à l'entraînement cette semaine, a annoncé jeudi le club rhodanien.