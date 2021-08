Quiz : connaissez-vous bien l'USA Perpignan ?

*Retrouvez les réponses à la fin du quiz.

1 - En quelle année l'USAP a-t-elle été fondée ? Sondage 1059 vote(s) 1899 1902 1907

2 - Quel est le nom du stade de l'USAP ? Sondage 913 vote(s) Stade Aimé-Giral Stade Aimé-Jacquet Stade Aimé-Césaire

3 - Qui est le président du club ? Sondage 958 vote(s) Daniel Besson Paul Goze François Rivière

4 - Combien de bouclier de Brennus Perpignan a-t-il remporté au total ? Sondage 993 vote(s) 7 11 9

5 - Quelle est la plus large victoire de l'USAP ? Sondage 1060 vote(s) 73-7 contre US Carcassonne, saison 2017-2018 87-15 contre RC Aubenas Vals, saison 2001-2002 98-14 contre Istres, saison 2000-2001

6 - Quelle est la plus large défaite de l'USAP ? Sondage 1011 vote(s) 12-79 contre Rovigo, saison 2012-2013 5-49 contre Montpellier HR en 1998 6-44 contre Valence en 1983

7 - Quel est le meilleur marqueur sur la saison 2020-2021 ? Sondage 996 vote(s) Melvyn Jaminet Jean-Bernard Pujol Genesis Mamea Lemalu

8 - En quelle année l'USAP a-t-elle disputée sa seule finale européenne ? Sondage 1013 vote(s) 2001 2009 2003

1 - L'USA Perpignan a été fondée en 1902.

2 - L'USAP a d'abord joué ses matchs à domicile au stade Jean-Laffon jusqu'en 1940 avant de déménager au stade Aimé-Giral (ancien ouvreur à l'ASP, champion de France en 1914 et mort au combat en 1915, à seulement 19 ans).

3 - François Rivière est le président de l'USAP depuis le départ de Daniel Besson, en 2013.

Pro D2 - François Rivière (Perpignan)Midi Olympique

4 - L'USA Perpignan est septuple champion de France (1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955 et 2009). Son dernier bouclier de Brennus remonte effectivement à 2009 et une victoire 22-13 face à Clermont au Stade de France.

5 - Lors de la saison 2000-2001, les Sang et Or ont écrasé Istres 98-14, signant la plus large victoire du club.

6 - La même saison, les Arlequins ont connu également leur plus large défaite historique contre le Stade français : 55 à 9.

7 - Cette saison, l'ailier français Jean-Bernard Pujol a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 10 essais inscrits. Il termine également co-meilleur marqueur du championnat de Pro D2.

Jean Bernard PujolGetty Images

8 - La seule finale d'une compétition européenne que Perpignan a disputé était en 2003 contre le Stade Toulousain, en Heineken Cup (défaite 17-22).