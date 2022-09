Il est la preuve que l'âge n'est pas une limite ! Leandro Cedaro, 34 ans, prolonge l'aventure avec le Stade montois jusqu'en 2025. C'est le club landais qui l'a annoncé ce jeudi en fin de journée. L'international italien (1 sélection), passé par Vannes, La Rochelle et Agen, poursuit ainsi l'aventure qu'il a redémarrée en 2018, après avoir connu un premier passage entre 2010 et 2012 (vainqueur de la finale d'accession de Pro D2 en 2012). L'année passée, il avait participé activement à la belle saison montoise, avec 19 matchs disputés, dont des titularisations en demie, en finale et lors de l'access match.