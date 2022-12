A domicile, les Montois ont fait le boulot et ont assuré une troisième victoire de suite. Après les vingt premières minutes, au cours desquelles les Landais inscrivirent deux essais par l'intermédiaire de Lucas Mensa et Kaminieli Rasaku, nombreuses étaient les personnes à penser que les Jaune et Noir n'allaient faire qu'une bouchée des hommes de Fabien Gengenbacher. Mais à force de commettre des fautes et de perdre des ballons en conquête, les derniers finalistes du Pro D2 se sont fait peur.

Beaucoup trop indisciplinés et trop peu précis en touche lors des 40 premières minutes, les Montois ont vu le FCG grapiller peu à peu son retard. Aux alentours de la demi heure de jeu, après que Nicolas Garrault, le numéro 7 des Landais, ait écopé d'un carton jaune, Thomas Fortunel plantait deux pénalités et ramenait les siens à 8 longueurs. Juste avant la pause, l'ouvreur isérois profitait encore d'une faute de Mont-de-marsan pour ce coup-ci revenir à 5 unités (14-9). Peu satisfait au moment de rentrer aux vestiaires, Christophe Loustalot, le demi de mêlée des Jaune et Noir, expliquait au micro de Canal + : "On est très indisciplinés, en conquête et en touche on a trop de déchets. Ils se nourrissent de ça, ils arrivent à venir dans notre camp et marquer. On pouvait tuer le match je pense. A nous de redresser la barre en seconde période."

Christophe Loustalot a inscrit 12 points face à GrenobleIcon Sport

Un deuxième acte maîtrisé

Revenu des vestiaires avec de nouvelles intentions, Mont-de-Marsan est parvenu à réduire le nombre de fautes dans le second acte. Seulement cinq minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, Nacani Wakaya s'intercalait au milieu des avants montois pour franchir la ligne à son tour. Christophe Loustalot, auteur d'un 100 % au pied ce soir (5/5), transformait et donnait alors un bol d'air aux siens. A l'heure de jeu, Atu Manu profitait d'une faute de main d'Alexandre De Nardi pour applatir le premier et seul essai du FCG de la rencontre et privait momentanément les Jaunes et Noir du bonus offensif. C'était sans compter sur Simon Renda, qui en toute fin de match, marqua l'ultime essai landais.

Cette victoire bonifiée permet au Stade montois de monter sur le podium de Pro D2 et de rattraper les points laissés en route lors du mois d'octobre (trois défaites en quatre matchs). Du côté de Grenoble, ce troisième match consécutif sans victoire renvoie les Isérois en sixième position.

Par Philippe GIRARDIE