Arrivé à Soyaux-Angoulême en 2019, celui qui a alterné les passages à Biarritz et aux Counties Manukau avant son arrivée en Charente a joué jeudi, à 34 ans son 104e match de Pro D2.

Resté au club après la relégation à l’issue de l’exercice 2020-2021 il a été l’un des grands artisans de la remontée directe avec vingt-deux feuilles de match, vingt titularisations et un essai. Par sa régularité, il a porté le maillot des Fidji à six reprises dans sa carrière. Face à Agen, le pack angoumoisin a été performant autour d’une défense qui a plié dans le second acte sans jamais rompre, en encaissant seulement trois points au tableau d’affichage. Une belle performance collective et une démonstration de Sikeli Nabou.

En sortant à la 76e minute face à Agen, celui qui reste en quête d’un essai cette saison a dans le contenu répondu présent. Parfois pointé du doigt pour ne pas parvenir à conserver des résultats en fin de rencontre le SA XV a cette fois su faire front pour mettre fin à une série de deux revers. Idéal avant quelques jours de vacances.