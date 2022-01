Provence domine Colomiers et se relance pour la qualification

Les retardataires auront eu pour une fois raison, car l’essentiel de ce duel se sera joué dans les 20 dernières minutes, voyant le score passer de 8-6 à 27-20 entre la 60e et la 84e minutes. Pour autant, l’heure précédente n’aura pas été inintéressante. Car les deux formations auront tenté, manquant cependant de précision dans le dernier geste ou la dernière passe, la faute à trop de précipitations. Avec tout de même une tendance, une équipe de Provence dominante à l’impact face à une formation de Colomiers pas toujours à l’aise dans ses lancements de jeu et donc sur courant alternatif.

Cette rencontre a également vu Provence Rugby longtemps profiter de l’envie et du rythme de Jonathan Ruru, de tous les bons coups. L’ancien des Auckland Blues a ouvert le score d’une initiative sur le fermé, tapant à suivre pour lui-même suite à un maul (14e, 5-3). Et le demi de mêlée aura été un poison pour les Columérins, qui ont toutefois profité d’une seule petite erreur du Néo-Zélandais, avec une passe trop puissante allant en touche, pour marquer un essai avec Michele Campagnaro après un renversement dans les 22m adverses, lui-même consécutif à cette touche (60e, 8-11). Mais ce n’est donc qu’après la sirène, en force après une pénaltouche, que Karl Château est venu aplatir de nouveau, seulement pour priver l’adversaire du point de bonus offensif qu’il pensait pourtant avoir sécurisé et non pour offrir davantage à Colomiers (84e, 27-20).

Belan pour un doublé, Galthié pour une première

Les Aixois ont en tout cas confirmé ce meilleur visage depuis le début de l’année 2022, avec ce succès contre Béziers, suivi d’un nul à Bourg-en-Bresse et donc cette victoire en ouverture de la 18ème journée de PRO D2. Outre Ruru, Luke Tagi est parvenu à mettre les siens devant d’un essai en force après un turnover suite à un renvoi (63e, 13-13). Mais c’est surtout le doublé de Théo Belan qui a soulagé les Provençaux, à la récupération d’une remise de Peter Betham suite à un numéro dans la défense après un ballon cafouillé dans les airs par les Columérins (67e, 20-13), puis profitant du service de Sau qui résistait à un passage en touche après une pénalité jouée vite pour un changement d’aile finalement gagnant (74e, 27-13). Les hommes de Mauricio Reggiardo pensaient alors avoir réalisé le coup parfait, récompensés de leur envie, mais au final repris.

Car c’est donc Colomiers qui a clôturé le bal, ce qui ne l’empêche pour autant pas de repartir bredouille, avec seulement deux victoires sur les sept derniers matchs et une place dans les six qui va commencer à être menacée. Surtout si une équipe comme Provence maintient ce rythme. Les Haut-Garonnais pourront tout de même se satisfaire de la grande première de Mathis Galthié – fils de Fabien – qui a disputé ses premières minutes chez les professionnels et auteur d’une entrée plus que prometteuse.