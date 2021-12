Oyonnax tient la cadence...

Semaines après semaines, les Oyonnaxiens gagnent et engrangent tout en haut de ce Pro D2. Malgré un début de rencontre quelque peu compliqué, les Aindinois ne se sont jamais inquiétés pour prendre la mesure d'Aurillacois venus sans pression. Les Cantaliens ont frappé les premiers avec un essai de Powell, mais par deux fois, le demi de mêlée El Khattabi franchit la ligne pour calmer les ardeurs des visiteurs. Oyonnax s'est ensuite contenté de gérer, même si les joueurs de Joe El-Abd auront le regret d'avoir perdu le bonus offensif dans les dernières secondes. Avec cette victoire finale 32-15, ils conservent leur place de dauphin !

...des Montois encore une fois imperturbables

La réception de Provence Rugby avait tout du match piège pour Mont-de-Marsan. Dans des conditions très compliquées, il paraissait difficile de voir un bon nombre d'essais dans cette rencontre, et pourtant. Les Montois se sont resserrés pour faire mal à leur adversaire. Deux essais dans le premier acte, deux autres dans le second et c'est un nouveau bonus offensif arraché par les Landais. Comme un symbole, les joueurs de Patrick Milhet ont assuré cette victoire (32-13) à cinq points au-delà du temps règlementaire. Ils sont inarrêtables !

Bayonne sans l'ombre d'un doute

Se rendre chez un promu n'est pas toujours un cadeau pour les cadors du championnat. Les Bayonnais se sont rendus la tâche facile dans l'Ain et mettant rapidement la main sur ce duel parfois déséquilibré. Dès le premier acte, la précision de Gaëtan Germain face aux poteaux fait la différence avec que deux essais de Jean Monribot et Afa Amosa ne tuent les espoirs bressans en seconde période. Bayonne s'impose 24-3 et reste bien installé sur le podium de Pro D2.

Montauban et Grenoble se quittent bons amis

Le staff grenoblois peut féliciter son arrière Corentin Glénat ce vendredi soir ! Le Grenoblois a réussi une grande performance sur la pelouse de Sapiac pour permettre aux Isérois de ramener deux points de leur déplacement. Auteur de quatorze points au pied, il a inscrit l'essai égalisateur dans les dernières minutes. Les Montalbanais ont eux manqué de constance dans ce match pour préserver le score et doivent partager les points. Match nul 25-25 qui en frustrera quelques uns et qui en réjouira d'autres.

Narbonne retrouve (un peu) le sourire

Ce n'est peut-être pas une victoire pour les Audois, mais c'est tout comme ! Les scènes de joie sur la sirène parlaient d'elles-mêmes. C'est le jeune demi d'ouverture narbonnais, Joris Pialot, qui n'a pas tremblé face aux perches pour permettre aux siens de signer un beau match nul sur la pelouse de La Rabine. Dans une rencontre disputée dans des conditions dantesques, les deux formations n'ont pas réussi à se départager. Au final, avec ce match nul 13-13, les Vannetais marquent le coup après deux succès tandis que les Narbonnais sont toujours derniers de Pro D2 mais ces deux points pourraient compter en fin de saison.

Les Agenais au courage !

Qu'elle fait du bien cette victoire pour le SUA ! Toujours englué en queue de peloton, les Agenais comptaient sur la réception de Columérins malades pour signer leur troisième succès de la saison. Pourtant derrière au score, les Lot-et-Garonnais ont régi en seconde période pour faire tomber l'USC. Avec cette victoire 18-8, ils quittent la zone de relégation. Pour Colomiers, c'est une deuxième défaite de suite qui fragilise encore un peu plus leur quatrième place.