Un top 6 se dessine

Ce fut plus que serré sur la plupart des pelouses de Pro D2 ce vendredi soir. Demandez aux spectateurs du stade Michel Bendichou, qui ont vu leur protégés columérins l'emporter de justesse face à des Biterrois accrocheurs. Il aura fallu compter sur la botte de Thomas Girard pour que les hommes de Julien Sarraute empochent une cinquième victoire de suite à domicile. Un succès important, puisque Colomiers se retrouve désormais cinquième du classement, avec cinq points d'avance sur Montauban. Les Vert et Noir, septième du classement après la défaite sur la pelouse de Mont-de-Marsan, restent tout de même en embuscade puisqu'ils comptent un match en moins.

À l'instar des Hauts-Garonnais, les Carcassonnais ont aussi fait une excellente opération au classement. En allant arrachant dans les dernières secondes (eux aussi) une glorieuse victoire sur la pelouse de Vannes, les joueurs de Christian Labit sont allés chercher la quatrième place du classement ! Enfin, le dernier larron de ce "deuxième wagon" au sein du top 6, Nevers, est juste derrière Colomiers, malgré la défaite sur la pelouse de Grenoble. La fin de saison promet encore des surprises, mais un top 6 semble se dessiner.

Diverses fortunes, mais statut quo en tête

Si un "deuxième wagon" se dessine au sein du top 6, les trois équipes dominantes de cette Pro D2 : Mont-de-Marsan, Oyonnax et Bayonne restent eux assez largement dans le top 3 du championnat. Mais ils n'ont pas connu la même fortune en cette 23e journée. Jeudi, en match anticipé, Bayonne s'était écroulé sur la pelouse de Provence, en encaissant 46 points pour la première fois de la saison. Deuxième à l'entame de cette journée, les Basques se sont donc fait dépasser par Oyonnax le lendemain. Les hommes de Joe El Abd ont été sans pitié pour Rouen, l'emportant 63 à 17.

Mais le leader, reste encore le Stade montois, malmené comme rarement, mais encore invaincu à domicile. Mis en difficulté par des Montalbanais réalistes et courageux, les coéquipiers de Léo Coly empochent tout de même quatre points précieux et trônent encore en tête de cette Pro D2.

Narbonne reste en vie

Ce match de la peur a tenu toutes ses promesses. Jusqu'au bout, les Narbonnais ont tremblé sur leur pelouse du Parc des Sports et de l'Amitié face à des Bressans qui n'ont jamais rien lâché pendant 80 minutes. Pourtant, les coéquipiers de Paul Belzons ont mené tout le match et ce, dès la troisième minute de jeu avec l'essai de Martinez. Mais l'avance des Audois a toujours été maigre et Bourg-en-Bresse, bien que dominée, a toujours su revenir au score, en inscrivant au total trois essais.

Mais les Narbonnais ont, cette fois, eu le dernier mot, en résistant dans les dernières secondes aux assauts des Violets. Le pied de Joris Pialot a aussi été précieux dans ce match. Grâce à ce résultat, le RCN entretien encore la flamme du maintien, même s'il reste à sept points de leurs adversaires du soir et de Rouen au classement. Dans cette course au maintien, Grenoble a pris un grand bol d'air en gagnant avec le bonus contre Nevers. Agen et Rouen font les mauvaises opérations après leur défaite.

L'incroyable défaillance de la conquête de Nevers

Nevers avait l'occasion de faire un très beau coup en cas de résultat sur la pelouse de Grenoble. Quatrièmes du classement avant cette journée, un succès aurait même été synonyme de belle option mise sur la qualification pour les phases finales en fin de saison. Mais un facteur a empêché les hommes de Xavier Péméja de résister au score en première mi-temps : la conquête. En perdant la quasi-totalité de ses ballons dans le premier acte en touche, les Neversois ont été incapables de concrétiser leurs temps forts.

Et quand ce n'était pas en touche, c'était en mêlée qu'ils perdaient des munitions dans le camp isérois. Alors qu'ils avaient fait au moins jeu égal avec Grenoble, c'est un score de 17-0 en leur défaveur qu'ils rentraient au vestiaire. Et malgré une révolte, notamment au début du second acte, l'écart était trop grand et Nevers peut s'en vouloir d'avoir laissé passer une si belle occasion.