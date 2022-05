L'exploit n'aura pas eu lieu à Maurice-David. Grâce à leur victoire, la semaine dernière à Oyonnax, les Provençaux s’étaient donné le droit de rêver à la qualification pour les phases finales en cas de succès face à Mont-de-Marsan. Pour espérer un top 6, Provence rugby devait également espérer un faux pas de Colomiers face à Agen, ou de Carcassonne à Béziers pour croire à une possible 6e place, synonyme de barrage à l'extérieur. Si les "noirs" ont fait le travail à domicile, en décrochant leur premier bonus offensif de la saison, ni les Columérins, ni les Audois n'auront craqué dans cette dernière journée. Au final, Provence rugby termine septième, aux portes des phases finales.

Face à des Montois venus s’étalonner en amont des phases finales, mais qui comptaient quelques absents, les locaux ont fait le pari du jeu. Eux, qui avaient l’habitude de s’appuyer sur la botte de l’arrière Florent Massip, pour mettre à profit les fautes adverses, ont cette fois-ci décidé d’user des pénal’touches pour inscrire le plus d’essais possible. Dans cette situation, les Provençaux ont longtemps eu du mal à construire leur match. La faute à des imprécisions trop nombreuses dans les zones de marque. À tel point, que les locaux ont dû attendre la fin de la première mi-temps pour ouvrir le compteur.

Après une touche bien captée, le demi de mêlée Jonathan Ruru trouve Louis Marrou au centre du terrain. Le centre transperce la défense adverse et va inscrire entre les perches le premier essai de la rencontre. Une réalisation qui a eu pour conséquence de mettre les Provençaux sur la bonne voie.

En deuxième période, ces derniers vont inscrire pas moins de 3 essais. Tous en force, deux après une pénalité jouée à la main à 5m et un autre après un pick and go. Provence rugby devait s’imposer avec le bonus offensif pour espérer le top 6, c’est chose faite, mais ne participera pas aux phases finales.

Mont-de-Marsan en demie contre Nevers ou Carcassonne

Trop irréguliers cette saison, Mauricio Reggiardo et ses hommes pourront regretter le trop grand nombre de points laissés en route contre les petites équipes. Et notamment les deux défaites contre la lanterne rouge Narbonne. De leur côté, les Montois verront eux les phases finales de la Pro D2. Avec une équipe remaniée pour ce déplacement en Paca, les hommes de Julien Tastet n’ont pas fait le poids face à une équipe de Provence déchaînée. Nul doute que l’équipe qui se présentera lors des phases finales n’aura pas la même allure que celle alignée à Maurice-David et que les Montois auront de meilleures intentions. Comme ils l’ont montré durant les 30 journées de championnat.

Solide leader tout au long de la saison, les Landais terminent la saison à la première place du classement. Une place qui leur offre le privilège d’avoir deux semaines de repos complète pour préparer au mieux la demi-finale, le 29 mai. Une demie lors de laquelle ils recevront le vainqueur de la rencontre entre Nevers et Carcassonne.