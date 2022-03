Invaincu cette saison dans son stade des frères Boniface, Mont-de-Marsan construit peu à peu sa qualification directe pour les demi-finales du championnat. En confiance, et en s’appuyant sur un jeu parfaitement maîtrisé, le Stade-Montois est la référence de ce championnat, et l’a une fois de plus prouvé face au révélateur Montalbanais. Mais Montauban est passé bien proche de l’exploit dans le sillage d’une mêlée conquérante...

Avec 7 défaites sur ces 7 derniers déplacements, Montauban souhaitait faire un match sérieux, face à la référence de ce championnat de Pro D2. Comme toujours, le Stade Montois a proposé un important volume de jeu, pour tenter de faire la différence dans le camp adverse, mais s’est heurté à une bonne défense. Montauban a concédé l’ouverture du score, sur une première pénalité de Coly (3-0, 8e minute), avant de se voir sanctionné d’un carton jaune, pour un placage dangereux de Paulino.

Fort de son avantage numérique, le leader du championnat a inscrit le premier essai de la rencontre, suite à une touche. Derrière un maul peu productif, Coly partait au large et en bout de ligne, c’est Naituvi qui a inscrit son 6e essai de la saison (10-3, 15e minute). Appliqué sur ses actions dans le camp adverse, Montauban a fait preuve de réalisme en inscrivant à son tour un essai sur sa première occasion. Sur un ballon porté, Firmin trouvait la faille pour égaliser (10-10, 34e minute). Cohérent dans ce premier acte, l’USMXV prenait même l’avantage sur une pénalité de Pourteau.

Mais l’indiscipline chronique des Montalbanais à l’extérieur reprenait alors le dessus, avec un second carton jaune pour Vici, qui a permis à Coly d’égaliser avant la pause (13-13, 38e minute). Les hommes de David Gérard pouvait avoir des regrets dans un premier acte plutôt bien maîtrisé et dans le sillage d’une mêlée efficace. Mais avec deux cartons de plus à son bilan terrible cette saison à l’extérieur, Montauban a sans doute manqué une occasion unique de terrasser le leader sur son terrain.

Montauban toujours aussi indiscipliné à l’extérieur, mais terriblement réaliste

Dès le début de seconde période, c’est le centre montois Goneva qui profitait d’un nouvel avantage numérique, idéalement servi par Léo Coly à 5 mètres de l’en-but, pour redonner l’avantage aux siens à 15 contre 14 (20-13, 45e minute). Enfin libéré, le Stade Montois jouait alors de plus en plus, et sous pression, Montauban commettait encore trop de fautes, avec un troisième carton jaune adressé à Bonnefond. Les Sapiacains se montraient pourtant toujours aussi réalistes, avec un second essai sur une remontée de balle de 80 mètres, suite à un ballon porté.

Par un judicieux jeu au pied, Pourteau changeait alors le jeu de côté pour trouver Ahmed, qui n’avait plus qu’à filer dans l’en-but (20-18, 54e minute). Mais les Montois exploitaient bien leur énième avantage numérique, sur une superbe passe au pied de Laousse-Azapiazu, qui permettait à Goneva de servir Du Plessis, pour le troisième essai du leader du championnat (27-18, 58e minute). Montauban relevait alors la tête et se lançait à l’abordage, obligeant les Montois à commettre à leur tour des fautes.

À 10 minutes du terme, c’est Brethous qui recevait alors un carton jaune, pour une faute grossière dans un ruck, relançant le suspens dans le "money time". La domination en mêlée a tout de même permis aux Montalbanais de nous offrir une fin de match à suspens. Finalement, sur un ballon porté, l’USM revenait à 4 points, par un essai de Feltrin (27-23, 78e minute), synonyme de bonus défensif.

Grâce à ce nouveau succès à la maison, Mont-de-Marsan renforce sa place de leader au classement (82 points). Les joueurs de Patrick Milhet comptent 4 points d’avance sur leur dauphin Oyonnax, et pourront faire un petit break en cas de victoire la semaine prochaine sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (jeudi prochain à 20h). Pour Montauban, le Top 6 s’éloigne un peu malgré un bonus. Avec la 7e place (53 points, 4 points derrière Nevers), l’USMXV compte néanmoins toujours un match de retard dans ce championnat, une semaine avant un nouveau déplacement, sur la pelouse de Rouen (jeudi à 20h également).