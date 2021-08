Dans un match déjà particulièrement intense pour une première journée, L’USON a débuté tambour battant avec deux essais de Yoan Cottin (5e) et Rudy Derieux (18e), dans les 20 premières minutes. Les vannes grandes ouvertes, les hommes de Xavier Péméja ont démontré qu’ils sont bien au point physiquement, pour cette entame de Pro D2 : "Je suis vraiment très fier de mes joueurs, qui ont montré de belles choses pour une reprise. C’était un match très intense, on ne se serait pas cru à la première journée d’ailleurs, car les deux équipes ont répondu au défi physique."

Pourtant forte d’un avantage de 14 points, l’USON a ensuite subi la réaction des Bretons, nettement dominateur dans l’occupation comme la possession. Mais le manque de réalisme a fini par plomber les joueurs de Jean-Noël Spitzer : "On a peut-être oublier de tenter quelques pénalités, mais finalement on a tout de même réussi à inscrire un essai en seconde période, en insistant et en provoquant des fautes et des espaces chez nos adversaires. Mais on a eu trop de difficultés en touche ce soir et on est tombé sur une grosse défense de Nevers."

Une défense de fer et une conquête poussée par le Pré-Fleuri

Avec le soutien de son public, Nevers a trouvé des ressources pour fermer ensuite les vannes et maîtriser autant que possible les offensives bretonnes. Pour Janick Tarit, le capitaine nivernais, le supplément d’âme a aussi fait la différence pour résister : "C’est vrai que le retour du public dans les tribunes nous a fait énormément de bien, alors que nous avons beaucoup subi en seconde période. Notre défense a été au niveau, même si Vannes est revenu dans le match, puis passé devant au score. Mais avec nos supporters on a eu la force de reprendre le dessus dans les dix dernières minutes."

Car suite au carton jaune de son 3e ligne-centre Shaun Adendorff (56e), Nevers a fini par craquer sur un ballon porté conclu par Cyril Blanchard (57e). Mais dans les ultimes minutes, irrespirables pour son deuxième ligne Thomas Ceyte, les Jeaunets ont finalement réussi à rester maître à domicile, face à un cador du championnat : "On a eu beaucoup de détermination et on a refusé de perdre cette rencontre. Cet état d’esprit, il faut qu’on l’entretienne semaine après semaine, surtout avec un premier tiers de championnat où on va affronter une bonne partie des prétendants aux phases-finale (Oyonnax, Bayonne, Colomiers, Grenoble), on aura besoin d’avoir ce niveau d’engagement. J’espère que mes coéquipiers ont bien compris le message ce soir !"

Un message que l’ensemble de l’équipe doit recevoir dès maintenant, car avec cette victoire, les Neversois se placent déjà dans le wagon de tête du classement. Avant un premier déplacement qui aura valeur de test à Provence Rugby, la semaine prochaine, Nevers doit aussi retrouver plus d’allant offensif, pour éviter de s’en remettre uniquement sur sa conquête et son alignement. Pour Vannes, la prochaine journée va marquer aussi le retour devant son public du stade de la Rabine, pour la réception du FC Grenoble. Avec cette fois-ci la volonté de ne pas laisser passer les occasions…