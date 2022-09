Mont-de-Marsan fait tomber Aguiléra

Quelle performance des Montois ! Les Landais sont allés s'imposer sur la pelouse de Biarritz avec un premier acte de très très haut niveau. Grâce à un doublé de Naituvi, intenable ce samedi soir, les visiteurs ont rapidement menée 20-3. Mais le caractère biarrot a bien failli faire la différence. Un autre doublé, celui de Steeve Barry a permis au BO de revenir à trois petits points. Dans le second acte, la botte de Laousse-Azpiazu a conservé les quatre points de la victoire pour les Montois qui frappent fort, s'imposent 29-27, et s'installent sur le podium en compagnie de Rouen et Oyonnax.

Aurillac fait le gros coup à Angoulême

Treize déplacements après, le Stade aurillacois revient dans le Cantal avec les quatre points de la victoire ! Et pourtant face aux Angoumoisins, le succès a mis du temps à se dessiner… Les joueurs de Vincent Etcheto ont réalisé le meilleur départ avec deux essais signés Raivono et Lafon pour mener de sept points. Il a fallu un Elijah Niko des grands soirs pour remettre les Aurillacois la tête à l’endroit. Un essai puis une passe décisive pour le centre néo-zélandais. Avec un score de 13-12 à la pause, le reste de la seconde période a été rythmée par les coups de pied des buteurs. Et à ce jeu-là, c’est Marc Palmier qui a eu le dernier mot pour sceller une victoire 19-15 des Aurillacois.

Montauban s’en sort de justesse face à Agen

Avec un score de 13-0 pour le SUA après un quart d’heure de jeu, les supporters montalbanais voyaient déjà les espoirs de victoire s’envoler à Sapiac. Sauf que les Tarn-et-Garonnais ont rapidement réagi grâce à deux essais signés Guillemin et Vici. La suite, comme à Angoulême, fut un duel de buteurs avec, d'un côté, Jérôme Bosviel et de l’autre, Raphaël Lagarde. Une dernière pénalité du Montalbanais à la soixante-treizième minute a eu raison des Agenais, qui doivent se contenter d’un bonus défensif (26-25). L’USM se replace dans le top 6.

Josua Vici - MontaubanMidi Olympique

Le rêve rouennais se poursuit

Rouen ne s’arrête plus ! Les joueurs de Nicolas Godignon ont signé ce vendredi une troisième victoire en autant de matchs face à Vannes. Malgré un essai rapidement encaissé, les locaux ne se sont pas affolés et ont repris le score grâce à un essai du jeune troisième ligne Costa. En seconde période, les Normands ont réussi à conserver leur court avantage (21-16) pour reprendre la première place du championnat à Oyonnax. Voués à jouer le maintien, les Rouennais restent sur leur nuage, Vannes voit le fond de tableau se rapprocher.

Carcassonne, c’est fou !

Quel scénario sur la pelouse du stade Albert-Domec ! Les Carcassonnais se sont sortis du piège biterrois après la sirène grâce à une pénalité de Christophe Hilsenbeck. Longtemps derrière au score, les Audois s’en sont remis à leur banc pour arracher un derby intense et disputé. Le jeune talonneur Connor Sa, auteur d’un essai en fin de match, a fait basculer la rencontre en faveur de l’USC (26-24). Côté Béziers, le doublé de l’ailier Costa Storti n’aura pas suffi. Comme Montauban, Carcassonne se positionne dans les six premières places.

Pierre Aguillon - CarcassonneMidi Olympique

Colomiers enfonce Provence Rugby

Au coup de sifflet final, le visage de Jacques Delmas voulait tout dire. Pour la troisième fois en trois journées, les Provençaux se sont inclinés. Et cette défaite est peut-être plus cruelle que les autres car Provence Rugby a longtemps cru tenir un beau succès à Colomiers après un essai d’Adrien Lapègue en début de rencontre. Mais comme Béziers, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont vu les quatre points de la victoire s’envoler après la sirène et une pénalité réussie de Thomas Girard. Un résultat final 17-16 en faveur des Columérins qui ont notamment pu s’appuyer sur un Max Auriac de gala. Auteur du seul essai des siens, le joueur prêté par le Stade toulousain a été auteur d’un excellent match.

Massy ne décolle pas, Nevers engrange

Ce n’était clairement pas le match de l’année, mais les Neversois ont fait le boulot. Après un début de rencontre en faveur des Massicois, qui ont mené 9-0, les Nivernais ont remis la marche avant pour grappiller leur retard en quelques minutes. Avec un pack toujours aussi dominant, les joueurs de Xavier Pémeja ont poussé l’arbitre de la rencontre à accorder un essai de pénalité. En seconde période, c’est le pied de Shaun Reynolds qui a fini le travail pour s’offrir une victoire étriquée d’une unité 16-15. Massy encaisse sa troisième défaite, Nevers reste au contact des premières places.