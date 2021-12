"On craignait ce match, racontait Péméja. Les entraîneurs (d'Agen N.D.L.R) disaient dans la presse qu'ils avaient ciblé Nevers. On n'est pas des lapins. Je me disais "les mecs ont gagné trois matchs, ils sont sûrs d'eux". J'ai envie de leur dire "bosse avec ton équipe et ferme ta gueule". Ils voulaient des points, ils en ont pris quarante. Cela a mobilisé le groupe. On a donné une bonne image de la ville, du département, de la région. Je ne dis pas qu'on va gagner tous les matches mais on s'envoie. Le rugby, c'est un sport de combat et d'amour". Voilà qui a le mérite d'être clair... Alors qu'Agen reste bloqué au quatorzième rang de Pro D2, Nevers s'installe à la cinquième place.