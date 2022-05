"On m'a téléphoné et on m'a dit de venir, qu'il y avait un drame". C'est de cette manière que David Gérard, le manager de Montauban a appris la terrible nouvelle qui bouleverse actuellement le monde du rugby. Kelly Meafua, un des hommes forts de l'USM cette saison a tragiquement disparu dans la nuit de vendredi à samedi. Il aurait chuté du Pont-Vieux en sortant d'une boîte de nuit, après une soirée alcoolisée. Et malgré la tentative de sauvetage de son coéquipier Christopher Vaotoa, lequel s'est lui aussi jeté du pont pour essayer de ramener son ami, le corps du Samoan a été retrouvé sans vie sur les berges du Tarn. Le pilier - retrouvé en état d'hypothermie - est lui sous le choc, mais en bonne santé. Il est sorti de l'hôpital.

Un joueur apprécié de tous

"Quand je suis arrivé, il était encore recherché donc j'ai assisté aux recherches, expliquait Gérard, qui connaît Meafua depuis plusieurs années. Il représentait beaucoup pour moi aussi parce que je suis allé le chercher en Australie. Je l'avais connu à Béziers, quand j'ai quitté le club, il est parti à Montauban et on s'est retrouvé ici. Pour moi, c'était le signe aussi qu'on s'appréciait." Ce drame est d'autant plus grand qu'à l'USM, Meafua était apprécié de tous.

"Sur le terrain c'était un guerrier mais en dehors, c'était un garçon doux. Un grand enfant", décrivait le président, Jean-Claude Maillard. Chouchou des Sapiacains, sa bonne humeur constante et son côté "déconneur" faisaient partie de ses principales facettes. "Il représentait la joie de vivre, confessait Gérard. C'était un "attachiant". C'est un mec chiant mais qui était attachant. C'était aussi un feignant, parce qu'il avait les capacités de jouer au plus haut niveau. Il était souriant et prenait beaucoup de choses avec dérision. C'était un gentil mec..." Forcément sous le choc, les Montalbanais ont décidé d'annuler l'entraînement prévu ce dimanche à Sapiac.

" On va essayer d'être solidaires et de faire front "

Si le planning n'a pas encore été décidé, les entraînements de la semaine devraient tout de même être maintenus, avant le déplacement à Nevers. En attendant, une cellule psychologique va être mise à la disposition de tous les membres du club. "On va essayer d'être solidaires et de faire front. C'est la meilleure solution pour s'en sortir", posait Gérard. Pour cela, tous les membres du club déjeuneront ensemble lundi midi notamment, afin de parler entre eux et de partager leur peine.

"La finalité, c'est que j'ai perdu un de mes mecs, concluait le manager, la voix tremblante. C'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma carrière d'entraîneur, ce n'est vraiment pas évident à vivre." Un hommage public sera rendu à Kelly Meafua le lundi 9 mai au stade Sapiac, à 18h. Sa photo sera affichée sur la pelouse, devant des germes de fleurs, pour que les supporters et les membres du club puissent se recueillir.