Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Le SUA sera privé d'un de ses cadres de son vestiaire jusqu'à la fin de la saison. Jessy Jegerlehner, la machine à plaquer agenaise, s'est gravement blessé à Vannes et sera éloigné des pelouses pendant au moins six mois. Cette saison, le troisième ligne a disputé quatre rencontres de Pro D2 et fêtait à la Rabine sa première titularisation de la saison. Une première qui s'est rapidement écourtée puisqu'il a dû quitter ses partenaires quelques minutes après le coup d'envoi.



C'est un nouveau coup dur pour les Suavistes qui voient leur pack de devant décimé. Ce mercredi, on vous apprenait dans nos colonnes que le club lot-et-garonnais était à deux doigts d'engager comme joker médical le deuxième ligne anglais Zak Farrance. Avec la blessure de Jegerlehner, Jeff Fonteneau, le président agenais pourrait en plus du deuxième ligne anglais, se mettre à la rechercher d'un joker, mais au poste de troisième ligne cette fois.