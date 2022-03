C'est sous une pluie battante et un vent tourbillonnant que Colomiers, 6ème, recevait Béziers pour le compte de la 23e journée du Pro D2. Dans la semaine avant le match, Romuald Séguy s'attendait à un match serré face à une équipe héraultaise "qui cogne". Et il ne s'était pas trompé. La première mi-temps donnait raison à l'ouvreur columérin. Le temps faisait que les ambitions de jeu au large étaient réduites. Les imprécisions se multiplaient et les buteurs se répondaient pour finalement voir Colomiers menait au quart d'heure par le pied de Girard après l'échec de Latorre (3-0, 12ème).

C'est sur un ballon perdu que les Biterrois inscrivaient le premier essai du match par Courteau pour leur permettre de passer devant 5-3 après la transformation manquée de Latorre à la 18e. Il fallait attendre dix minutes de plus pour voir Béziers planter un deuxième essai par le talonneur Esteriola. Latorre, décidément en manque cruelle de réussite ne permettait pas aux Biterrois de s'envoler et c'est sur un score de 6 à 12 en faveur des Héraultais que les deux formations rentraient aux vestiaires.

L'apport décisif du banc columérin

Si le coach de Colomiers Julien Sarraute préférait saluer le travail collectif « de l'ensemble des joueurs et pas seulement des remplaçants », les finisseurs hauts-garonnais ont eu un apport décisif en deuxième mi-temps. Il fallu d'abord passer devant au score et ce fut chose faite grâce à l'essai en force de Larrieu transformé par Girard (13-12, 49ème). Et pendant que les avants ferraillaient dur dans des conditions encore difficiles, le buteur biterrois Adrien Latorre ne parvenait toujours pas à mettre les siens sur de bons rails. C'est même Thomas Girard qui ajoutait trois points supplémentaires pour sceller définitivement le sort du match. 16-12 à la 65ème minute, le score n'évoluera plus.

Un match haché et qui fut un gros combat devant, qui satisfaisait Julien Sarrute après la rencontre : "Je suis content de l'état d'esprit de mes joueurs en deuxième mi-temps. On a été plus dominants en conquête directe, on a retrouvé des rucks dynamiques et de l'avancée. Je me satisfait de la victoire car de temps en temps il faut savoir se satisfaire". Et pour cause, dans le sillage d'un Yann Peysson impérial et très en vue, les Columérins ont su faire preuve de caractère et de solidarité pour venir à bout d'une équipe de Béziers accrocheuse comme à son habitude.

Quatre réceptions cruciales à venir

Dans la course aux phases finales, le combat va être acharné jusqu'à la dernière journée. Mais avec cette victoire à quatre points, Colomiers pointe à la cinquième place avec 58 points au compteur. Et avec quatre réceptions sur les sept derniers matchs (Grenoble, Narbonne, Mont-de-Marsan et Agen) les coéquipiers de Mathis Galthié ont leur destin en main. Colomiers enchaîne là un cinquième succès consécutif sur ses terres, et s'il ne veut pas voir le top 6 s'envoler, il ne faudra pas fléchir.

Mais sur les trois déplacements qui attendent les Columérins, deux seront contre des concurrents directs à la qualification : Carcassonne qui devance Colomiers au classement et puis à Vannes qui n'a pas perdu tous ses espoirs de phases finales. Dans ces conditions, Julien Sarraute sait que ce point de bonus défensif laissé aux Biterrois peut compter en fin de saison : "Si on veut avoir la tête à une qualification, chaque points laissés à des concurrents sont des points de trop". Nul doute que les bleus auront pour ambitions de gratter des points à l'extérieur pour sauvegarder ce top 6 et s'assurer des derniers matchs avec moins de pression.

Par Robin Lopez