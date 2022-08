En avril dernier, les Galactiques (David Couzinet, Jérome Thion, Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili…), à la tête du secteur associatif du BOPB depuis décembre 2021, avaient au fil d’une réunion été destitués de l’association du club et une liste menée par Nicolas Brusque avait alors été élue. Dans la foulée, David Couzinet, le président de l’association, avait contestée l’authenticité de cette assemblée générale et saisi la justice. Selon nos confrères de Sud Ouest et France Bleu Pays Basque, le tribunal de Bayonne a donc annulé jeudi les effets du scrutin d’avril 2022 et de ce fait, David Couzinet et ses colistiers restent donc aux commandes du secteur amateur du club basque. Mais cette décision met-elle un terme à la querelle entourant le secteur amateur du BO ? Il se pourait que non…

Parallèlement à la décision de jeudi, Serge Blanco, dernièrement écarté du club mais très proche de Nicolas Brusque, a ainsi pris la parole via le communiqué suivant, faisant ainsi entendre que le feuilleton entourant le secteur amateur biarrot était très loin d’être terminé.

"Mon Conseil, Me Jessica Henric, m'a informé que le Tribunal Judiciaire de Bayonne a validé la convocation de l’assemblée du 4 avril 2022, dont j'avais pris l'initiative à la demande d'un quart des membres de notre association. Le Tribunal a également confirmé le respect des règles de quorum et de tenue de notre assemblée. Ainsi, le grief qui fondait la décision du conseil d’administration et de son président Monsieur David Couzinet, de m'exclure de notre association est remis en cause par la Justice. Mieux, le Tribunal condamne la totalité des parties adverses, soit l'ancien bureau et l'ancien président de l'association, à indemniser mon préjudice moral. N’étant pas un homme vénal, je n’avais sollicité qu’un euro de dommages intérêts. Il m’a été alloué.

Là n’était pas le sujet essentiel, et je me permets de rappeler que tout ce qui a été engagé depuis quelques mois avec le soutien de la majorité de membres de l’association, n’est exclusivement motivé que par la volonté d’assurer un avenir serein de l’Association du Biarritz Olympique Rugby. Il ne s’agit pas, comme cela a été souvent relayé par la presse ou les réseaux sociaux, d’un combat de personnes entre deux clans. Ainsi, cette décision me rétablit dans mon honneur et ma dignité, soulignant que j’étais parfaitement légitime à convoquer cette assemblée en ma qualité de membre de l'association Biarritz Olympique Rugby. Je relève que, dans le même temps, l’intégralité des demandes indemnitaires très importantes des parties adverses a été rejetée tant à mon égard que celui des autres défendeurs. Je suis soulagé et heureux de cette victoire judiciaire incontestable.

Je souhaite donc que Monsieur Couzinet et ses colistiers, en tirent toutes les conséquences. Ils doivent cesser leur politique d’obstruction systématique qui vient d’être condamnée par cette décision judiciaire et enfin, admettre dans l’intérêt de l’association Biarritz Olympique Rugby et de ses membres, la désignation des nouveaux membres du Conseil d’administration et de son Président, Monsieur Guillaume Raoulx, telle qu’elle résulte de la dernière assemblée générale."