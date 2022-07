Le 25 août prochain, l'exercice 2022/2023 du Pro D2 va s'ouvrir sur la pelouse d'Aguiléra ! Les Biarrots, relégués de Top 14 auront l"honneur d'ouvrir le bal avec la réception d'Oyonnaxiens très ambitieux lors de cette saison. Lors de cette première journée, les deux promus, Massy et Soyaux-Angoulême recevront. Les Massicois accueilleront Rouen le vendredi soir à 19h30, de même pour les Angoumoisins face à Vannes. Provence Rugby et Agen baisseront le rideau à 21 heures.

Le week-end suivant, c'est une affiche qui rappellera bien des souvenirs aux anciens qui va se disputer le jeudi soir. En effet, Béziers affrontera Mont-de-Marsan dans l'enceinte de Raoul-Barrière. Le lendemain à la même heure, ce sera une nouvelle fois les Agenais qui chausseront les crampons face à Grenoble. Au beau milieu de ces deux affiches, le BO se rendra à Vannes, Colomiers à Rouen, entre autres

Et pour ce qui est dans le troisième journée, le duel entre Oyonnax et Grenoble fera office de lancement. Le lendemain à 19h30, le derby entre Carcasssonne et Béziers sera à suivre tandis que Biarritz et Mont-de-Marsan clôtureront ce troisième acte d'une saison qui s'annonce plus ouverte que jamais !