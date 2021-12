Initialement prévu vendredi soir, ce choc entre Bayonne est Montauban a été reporté en cause des intempéries qui ont touché le Pays Basque. Et c'est sous un grand soleil que Bayonnais et Montalbanais se sont retrouvés à Jean-Dauger pour cette rencontre entre prétendants aux places qualificatives. Un match très plaisant qui a vu neuf essais, dont le dernier après la sirène.

Les deux équipes ont proposé du jeu dès l'entame de cette rencontre. Montauban, plus en place dans les 20 premières minutes a concrétisé sa domination grâce à un essai de Bonnefond au quart d'heure de jeu après une combinaison suite à une mêlée. Les Basques, trop imprécis, ont commis beaucoup d'erreur avant de mettre la marche avant juste avant la pause. D'abord c'est Ravouvou qui a réveillé Jean-Dauger à la 27e minute puis, juste après la sirène du premier acte, c'est Van Jaarsveld qui a permis a son équipe de passer pour la première fois devant au score. A la pause, ce sont les Basques qui mènent 15-10.

Bayonne maîtrise, se fait peur mais conclut avec le bonus offensif

Au retour des vestiaires, Bayonne a continué d'accélérer. En l'espace de dix minutes, l’Aviron Bayonnais a inscrit trois essais par l’intermédiaire de Boniface, Muscarditz et Baget. A la 51e, Bayonne mène 34 à 10 et compte le bonus offensif dans ses rangs.

Mais les Montalbanais n'ont jamais rien lâché dans cette rencontre. A l'image de l'essai du bout du monde marqué par Tuculet à l'heure de jeu. Un essai de 100m en contre qui a redonné de l'espoir aux hommes de David Gérad, absent au bord du terrain pour cause de Covid. Montauban s'est même découvert en fin de match et a inscrit un essai via Matawalu qui a permis aux Sapiacains de croire à un bonus défensif (34-24 à la 79e).

La fin de match est complètement folle. C'est d’abord Montauban qui a joué dans les 22m des Basques mais sans succès. Ensuite, Bayonne a remonté le ballon et a joué dans les 22m des Montalbanais. Huit minutes après la sirène, et de nombreux changements de main, finalement c'est Baget pour Bayonne qui a aplati le 9e essai de la rencontre et qui a donné le bonus offensif aux Basques. Bayonne reste dans le top 3 grâce à cette victoire bonifiée. Montauban de son côté s'est rassuré en déplacement avant de recevoir Aurillac la semaine prochaine.