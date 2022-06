De retour en Pro D2, le club de Massy a officialisé l'arrivée du trois-quarts aile Kimami Sitauti pour la saison prochaine. Le trois-quarts aile âgé de 31 ans a connu plusieurs clubs avant d'arriver dans l'Essonne. Après des saisons chez les Queensland Reds (2010-2011), les Brumbies (2011-2012), et les Melbourne Rebels (2012-2013), il s'est arrêté en Nouvelle-Zélande au club de Bay of Plenty entre 2013 et 2015. Ces dernières années, le natif de Brisbane est passé par le Pro D2 en France, d'abord à Colomiers entre 2015 et 2017, avant d'enchaîné de nouvelles expériences à Soyaux-Angoulême (2017-2019), Montauban (2019-2021), et Narbonne depuis 2021 (14 matchs, 1 essai).

Kimami Sitauti complète l'effectif de Massy au poste de trois-quart aile, désormais bien fourni puisque le club compte déjà les ailiers Alex Preira (23 ans), Uwa Tawalo (30 ans), et Yannis Dit Robaglia (23 ans) qui a récemment prolongé de deux saisons avec son club. A noter que Kimami Sitauti n'est pas le premier joueur narbonnais à rejoindre les champions de France de Nationale. Massy a également annoncé le transfert de Jerry Taulagi (30 ans, centre) en début de semaine.