Soyaux-Angoulême : plusieurs amendes requises dans le procès "des photographes"

Dans le détail, la procureure Marianne Poinot a requis des "peines d’avertissement" à l’encontre des trois prévenus : 20 000 € (dont une partie avec sursis) pour Jean Alémany, 40 000 € (dont 20 000 € avec sursis) pour Didier Pitcho ainsi que 30 000 € dont 20 000 € avec sursis pour Jean-Jacques Pitcho. Pour l’association, il a été requis 100 000 € dont une large partie assortie du sursis. Par ailleurs, comme indiqué par La Charente Libre, l’Urssaf a demandé 500 000 € au titre du préjudice matériel et 55 000 € au titre du préjudice moral. L'affaire comporte un deuxième volet : l’association, en tant que personne morale, est convoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 janvier pour les 1,7 millions d’euros d’arriérés et de cotisations non versées.