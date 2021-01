Avec son exploit, Valence-Romans reste en vie

C'est la victoire retentissante de cette reprise du Pro D2. Valence-Romans est allé battre le BO pour sa première à Aguilera au terme d'une rencontre à couper le souffle. Le bloc qui attendait le VRDR était crucial dans la survie du club. Bon dernier et face à un calendrier qui allait vite donner des confrontations directes entre les prétendants au maintien, Valence-Romans a joué avec ses forces que sont le réalisme et la défense.

Quand le Biarritz Olympique s'est mis en danger avec un carton rouge infligé dès la 20e minute à O'Callaghan, le VRDR a soigné sa partition tactique et surtout a assuré ses points au pied. Maxime Javaux a encore joué un rôle essentiel avec son pied et Mathieu Lorée, à la faveur de la pénalité de la gagne après la sirène, n'est pas en reste.

Plus que tout c'est le mental des Drômois qui aura impressionné. A moins de dix minutes du terme, alors que les Basques avaient fait leur retard et plus encore, les Damiers ont trouvé la force de revenir au score. Au-delà du bénéfice comptable évident qu'apporte cette victoire aux joueurs de Johann Authier, la dynamique risque de ne pas s'arrêter là !

Le bol d'air des Montois en Charente

Là encore il s'agit d'un prétendant au maintien qui a fait le plein de points à l'extérieur pour la première fois. Dans cette lutte entre 14e et 15e, la victoire était impérative pour se sortir d'une situation délicate. Trop dans la réaction, les Angoumoisins n'ont pu rivaliser avec le Stade montois qui en voulait plus. Les hommes de Vincent Etcheto perdent des points précieux à Chanzy.

Comme souvent, on ne saura s'il faudra retenir davantage le système angoumoisin, pas encore rodé sûrement, ou la prestation défensive remarquable des Landais. Cette dernière sera sans aucun doute une base sur laquelle le groupe de Julien Tastet pourra compter. Une bonne chose avant la réception de Perpignan.

En outre c'est un premier pas vers le maintien pour les Landais que Soyaux-Angoulême pourra regretter. "Les joueurs vont prendre confiance en eux et en le projet offensif, et c'est de bonne augure au vu des prochaines échéances", résumera à l'issue du match l'entraîneur montois Julien Tastet.

Rouen se relance

Toujours dans l'optique du maintien, le stade Jean-Mermoz était le théâtre du match entre le RNR et le Stade aurillacois. Sur une dynamique similaire mais mieux classés, les Aurillacois n'ont pas enfoncé leurs hôtes dans les tréfonds du classement. La qualité offensive qui avait fait le succès cantalien en début de saison n'a pas été vu en Normandie.

Au contraire, les Rouennais, qui ont marqué par Adamson et Frisch, ont prouvé qu'il fallait compter sur eux dans la deuxième partie de saison qui se profile. Les difficultés en coulisses sont passées au second plan derrière l'urgence comptable qui régnait sur le plan sportif. A confirmer à Valence ce vendredi.

Une option pour Nevers dans la course à la qualification

Les deux clubs aux portes du top 6 se sont livré une bataille des plus folles. A 14 lors du dernier quart d'heure suite au carton rouge de Raisuqe (qui a porté l'arbitre en célébration de l'essai marqué !) les Neversois sont parvenus à l'emporter grâce à une deuxième mi-temps de belle facture.

Jamais larguée à l'extérieur (1 victoire, 3 bonus défensifs), l'USON a récompensé d'une part son bon comportement loin de la Nièvre, et d'autre part une belle série de matchs juste avant la trêve. Béziers peut nourrir des regrets, surtout après une première période réussie (22-10).