Pendant longtemps, cette saison, l’ailier Rémy Baget et le talonneur Torsten Van Jaarsveld se sont tiré la bourre dans la course aux essais côté bayonnais. Avec treize réalisations, soit trois de plus que son coéquipier namibien, Baget a pris une avance non-négligeable à trois journées de la fin de la phase régulière. La donne sera-t-elle toujours la même dans un mois et demi ? Le sujet risque d’alimenter les discussions entre les deux partenaires.

“Cette statistique, je n’y faisais pas du tout attention, mais à un moment, Torsten est venu me faire remarquer que nous avions chacun neuf essais. On s’est alors mis une petite compétition entre nous, mais c’était plus pour rigoler, qu’un objectif personnel. D’ailleurs, je lui disais, en rigolant, que ce compteur était truqué, car il marquait des essais sur des ballons portés de cinq mètres, alors que moi, c’était sur une interception de 80 mètres. Je le chambrais en lui disant que mon essai valait plus que le sien. Plus sérieusement, ça nous permet néanmoins de se tirer vers le haut", sourit le joueur de 24 ans.

À quelques semaines de la fin de la saison, Rémy Baget reconnaît que, désormais, il aimerait bien rattraper Benjamin Geledan, le meilleur marqueur d’essais de Pro D2 avec 14 réalisations. “Maintenant, je regarde un peu ce classement", avoue-t-il. "C’est une chose que j’aimerais bien aller chercher individuellement.”

" Je suis plus en confiance "

Jamais, depuis qu’il est arrivé sur les bords de Nive (2018), l’ancien Toulousain n’avait autant marqué. Jamais, non plus, il n’avait autant joué. Cette saison, Baget a participé à 26 rencontres (22 titularisations), soit plus que sur les trois dernières années, où il a cumulé 21 matchs (18 titularisations).

“J’ai travaillé dur, cet été, pour en arriver-là. J’ai essayé de commencer fort la préparation physique avec des premiers matchs amicaux costauds pour pouvoir enchaîner dès le début. Je ne voulais pas louper le wagon. Désormais, comme je joue beaucoup plus, je suis également plus en confiance. Je me sens bien dans ce groupe et c’est pour ça que je suis beaucoup plus performant que les autres années", estime-t-il. "Aujourd’hui, je pense être moins timide dans mon jeu que les saisons précédentes, mais mon jeu n’a pas changé.”

Son efficacité oui, puisqu’il a inscrit 13 essais en 26 rencontres de Pro D2 dans l’exercice actuel, contre seulement 3 réalisations entre 2018 et 2021, même s’il n’avait, sur cette période-là, jamais vraiment déçu sur le terrain.

Une polyvalence intéressante

Principalement utilisé à l’aile cette saison (17 titularisations), parfois à l’arrière (4 fois), Rémy Baget a aussi démarré un match au centre, un poste qu’il avait déjà occupé à Gaillac, plus jeune. “J’ai adoré, je suis revenu à mon premier amour ! En début d’année, j’avais précisé à Yannick Bru que je pouvais couvrir plusieurs postes, car je m’en sentais capable. Même si je joue beaucoup plus à l’aile, il y a eu un moment avec des blessés et Yannick n’a pas hésité à me faire confiance. Ceci ajoute une corde à mon arc, et lorsque le staff fait la composition, les entraîneurs savent que je peux dépanner à d’autres postes”, explique-t-il.

Il y a quelques mois, le consultant du jeu d’attaque de l’Aviron, Jeff Dubois, nous disait d’ailleurs à son sujet : “Rémy est un joueur particulier. Peu importe le poste, il arrive toujours à s’en sortir, car il est intelligent.” Aujourd’hui, l’ailier poursuit : “J’ai toujours aimé ce sport. J’aimerais pouvoir jouer à tous les postes. J’ai confiance en mes partenaires, donc je sais où je peux trouver le jeu dans l’équipe.”

Plutôt en forme en ce moment, Baget a fini dans l’en-but adverse sur chacun de ses cinq derniers matchs. "Ça soulage l’équipe, reprend-il. Mais je n'inscris pas trop d’essais d’ailiers en bout de couloir, où le ballon est décalé. Lorsque j’en marque, c’est plus parce que j’aime bien aller chercher les ballons un peu partout, sentir le jeu, me déplacer. Cependant, je ne me mets pas une pression à chaque rencontre en me disant "il faut que je marque." Ce qui m’importe, c’est de faire des bons matchs tout en travaillant pour l’équipe.”

Prolongation jusqu’en 2024

Alors qu’il arrivait en fin de contrat au mois de juin prochain, les dirigeants bayonnais ont décidé de lui proposer une extension de son bail pour deux ans de plus. Baget, qui avait été contacté par quelques clubs de Pro D2, l’a acceptée. “Les propositions que j’ai reçues étaient très intéressantes, mais j’ai décidé de rester à l’Aviron, car un nouveau cycle allait démarrer, avec de nouvelles infrastructures. Ici, grâce à elles, le projet a encore pris une nouvelle dimension. J’ai donc vraiment envie de faire partie de cette aventure."

Mais il assure que cette décision n’a pour autant pas été si facile à prendre. "Ça m'a pris un moment, raconte-t-il. Je voulais me challenger. Je me suis dit que, dans un autre club, j’allais peut-être remettre les compteurs à zéro. Mais je suis en train de vivre ma première saison pleine et j’ai envie d’en faire d’autres, avant de pouvoir envisager quelque chose d’autre.”