Aurillac - Grenoble

Le visage pâle montré à Colomiers ne joue pas en faveur des Cantaliens, défaits 27-0. Sur une dynamique très négative, le Stade aurillacois n'a empoché qu'un point de bonus défensif en trois rencontres. Malgré le turnover observé en Haute-Garonne, ce n'est pas exactement rassurant à l'heure d'affronter le FC Grenoble. Les Isérois, sans être impressionnants, ont acquis deux victoires d'affilée : une retentissante à Vannes et une sans gloire contre Agen.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Aurillac

Oyonnax - Carcassonne

Le rachat sinon rien pour les Oyomen ! Oyonnax a perdu à deux reprises contre Colomiers et Nevers, soit deux concurrents directs dans la course à la qualification. La réception des Audois est ainsi perçue comme le moyen de redresser la barre et sauver ce qui peut l'être d'un bloc raté. Particulièrement avant de se déplacer en Bretagne... Carcassonne sort d'une désillusion face à Mont-de-Marsan. Bons en défense, les hommes de Christian Labit n'ont pas été assez tranchants offensivement. Cela ne devrait pas suffire à Charles-Mathon.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax avec bonus offensif

Provence rugby - Narbonne

Vraisemblablement pas encore au diapason de ce Pro D2, les Narbonnais sont la lanterne rouge avec trois défaites au compteur. En déficit de puissance et pas assez réalistes, ils auront fort à faire pour obtenir quelque chose de ce déplacement à Aix-en-Provence. Car les Aixois ont réalisé un grand match à Béziers en s'imposant après avoir été menés de près de vingt points. Sauf surprise, ils devraient assurer l'essentiel ce vendredi.

Notre pronostic : Victoire de Provence rugby

Rouen - Colomiers

Les Normands auraient pu accrocher une victoire à Bourg-en-Bresse. Ils se sont contentés d'un nul qui les place au huitième rang, pour un bilan tout à fait neutre (1 victoire, 1 nul, 1 défaite). Colomiers est sur une série de quatre succès contre Rouen, dont deux à l'extérieur. Malgré un léger turnover et quelques blessures, les joueurs à la Colombe devraient être capables de faire un coup. La titularisation de Maxime Javaux devrait apporter un côté davantage gestionnaire à l'équipe haut-garonnaise.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Rouen

Mont-de-Marsan - Vannes

C'est l'occasion ou jamais pour le RC Vannes de lancer sa saison. Avec trois défaites dont deux à la Rabine, les Bretons sont l'ombre d'eux-mêmes. Chez une équipe landaise qui a effectué des changements, il faudra opérer en dépit des blessures et montrer un état d'esprit conquérant. D'autant que le Stade montois, premier, a déjà réussi son premier bloc.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Agen - Bourg-en-Bresse

Serait-ce enfin le terme de la déprimante série de 30 défaites pour le SU Agen ? En tout cas, tout porte à croire que les hommes de Régis Sonnes ont pris la mesure du championnat. Il suffit d'analyser de plus près leur revers à Grenoble la semaine passée, où il ne leur a pas manqué grand-chose pour l'emporter.

Notre pronostic : Victoire d'Agen

Montauban - Béziers

Il y aura comme de la revanche dans l'air à Sapiac. La saison passée, c'est en effet l'ASBH, qui malgré une expulsion précoce, avait remonté plus de vingt points avant de gagner. Cette remontada remarquable avait douché les espoirs montalbanais de qualification et plongé les Vert et Noir dans une bien mauvaise passe. La question désormais est de savoir si l'US Montalbanaise saura composer sans les blessés qui se sont accumulés.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Béziers

Bayonne - Nevers

L'Aviron semble vraiment au-dessus de la mêlée en cette nouvelle saison. Même face à l'USON Nevers, dont l'effectif n'est pas à prendre à la légère et les prétentions sont grandes, on voit mal comment les Bayonnais peuvent passer à côté. De plus, le match face à Oyonnax, bien que remporté, a laissé des traces au groupe de Xavier Péméja.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne