A cinq journées de la fin de la phase régulière, le mano a mano entre Perpignan (1er, 90 pts, +290) et Vannes (2e, 90 pts, +205) s'intensifie et l'Usap passera jeudi (20h50) au révélateur biarrot: un choc aux faux airs de quarts de finale pour deux équipes ambitieuses. Les Catalans, chahutés par Aurillac (27-27) la semaine dernière, peuvent mettre la pression sur leurs rivaux bretons en cas de succès. Et pour la réception du BO (3e, 76 pts), ils enregistrent les retours des troisième ligne Damien Chouly et Genesis Mamea Lemalu, du deuxième ligne Piula Faasalele, du pilier Siua Halanukonuka ou des trois-quarts Melvyn Jaminet et George Tilsley...

Surpris par Valence Romans (32-31), le RC Vannes aura, lui aussi, à coeur de rebondir vendredi (18h45). Mais, pour ça, il faudra disposer de Colomiers (4e, 69 pts), qui a remporté trois de ses quatre derniers déplacements et voudra s'imposer une nouvelle fois pour renforcer ses espoirs de phase finale. Sauf miracle, Béziers (8e, 53 pts), qui se déplace jeudi à Oyonnax (6e, 61 pts), ne verra pas la phase finale mais les Biterrois entendront terminer fort pour oublier une saison mi-figue mi-raisin. Une de plus.

Dans le bas de tableau, Soyaux Angoulême (16e, 35 pts) reçoit vendredi Montauban (10e, 48 pts) tandis que Valence Romans (15e, 40 pts) se déplace à Carcassonne (9e, 53 pts).

Le programme

Jeudi 8 avril

18h30 : Oyonnax - Béziers

20h50 : Perpignan - Biarritz

Vendredi 9 avril