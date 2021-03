Après 5 journées sans défaite pour le RC Vannes, la réception de Mont-de-Marsan (13e au classement) ne devrait pas poser problème aux Vannetais. En soif de victoire Matthys Gratien semble bien décidé à s'imposer demain sur la pelouse du Stade de la Rabine: "On est dans un bon état d'esprit. On a les crocs pour faire taire ceux qui disent qu'à domicile on ne fait rien".

Celui qui a commencé le rugby à La Roche-sur-Yon à l'âge de 13 ans a été adopté par le Rugby Club de Vannes depuis 2016. Trois ans plus tard, il commence sa carrière chez les pros et le jeune ailier fait rapidement ses preuves. Matthys Gratien a de la concurrence à son poste, mais celle-ci ne semble pas lui poser problème: "On a un groupe super homogène, il y a beaucoup de concurrence c'est vrai, mais c'est ça qui me forge. Je m'inspire des uns et des autres pour évoluer". Jouer ailier n'était pas forcément un choix pour Matthys Gratien. Plus jeune, sa qualité principale étant la rapidité, ce poste s'est plutôt imposé à lui: "J'ai commencé le rugby tard donc je n'avais pas forcément les capacités pour jouer à un autre poste. J'étais le petit qui court vite et qu'on met à l'aile, mais on peut dire que je me suis bien acclimaté à ce poste".

Faire ses preuves à domicile

À l'image de leur défaite contre Biarritz, Matthys Gratien met l'accent sur l'envie des Vannetais de mettre les bouchés doubles à domicile: "On a à cœur de montrer qu'on est aussi performant à domicile qu'à l'extérieur". Si leur indiscipline leur à porté préjudice contre Biarritz notamment, la volonté de faire leurs preuves à domicile fait partie des priorités. Demain le RC Vannes reçoit Mont-de-Marsan à 18h30, l'occasion de montrer un autre visage: "On ne va pas se le cacher, l'objectif est de prendre un maximum de point avec un bonus offensif pourquoi pas. On ne part pas gagnant au contraire, on se dit qu'il faut faire ce qu'il faut pour gagner"'.

La Covid-19 a changé la donne pour cette saison on ne peut pas le nier, et le manque de public, de supporters, de soutien se fait ressentir: "Tout est chamboulé en ce moment, sans public on peut avoir peur de toutes les équipes. Le fait de ne pas avoir le soutien du public à un impact c'est certain".

Et après Vannes ?

Si Vannes est le club qui lui a laissé sa chance et qui lui a permis d'évoluer, comme tout jeune joueur, l'origianire de Bondy pense au Top 14: "Je pense qu'il me reste quelque chose à construire avec Vannes, mais mon objectif dans les années à venir serait clairement d'aller dans un club de Top 14. Aujourd'hui je pense vraiment à l'équipe mais c'est effectivement un des objectifs que j'ai en tête". Pour le moment Matthys Gratien garde la tête froide et reste humble quant à ses performances: "Mettre un doublé contre Oyonnax ce n'était pas forcément incroyable mais c'est toujours agréable, ça montre que l'équipe est efficace et ça fait toujours plaisir".

PRO D2 - Matthys Gratien lors du match contre Provence RugbyIcon Sport

Le rugby ne sonnait pas comme une évidence pour l'ailier, loin de lui l'idée d'en faire son métier. Matthys Gratien avait du mal à imaginer où le rugby pourrait le mener, mais son goût pour la compétition l'a vite rattrapé. Aujourd'hui,il fait parti des joueurs prometteurs du RC Vannes.

Par Manon Moreau