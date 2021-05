Un deuxième soulagement. Touchés depuis la semaine dernière et le début de semaine par l'apparition de huit cas de Covid-19 qui ont entraîné l'annulation du dernier match de la saison régulière à Mont-de-Marsan vendredi soir, les Columérins vont pouvoir commencer à préparer leurs phases finales et leur match de barrage contre Oyonnax samedi prochain. Après les tests de mercredi qui étaient tous revenus négatifs, les Haut-Garonnais se sont à nouveau fait tester hier matin. Et selon nos informations, les tests PCR sont à nouveau tous négatifs.

Placés à l'isolement total depuis lundi - à l'exception des Immuno-Covid- les joueurs et le staff vont donc pouvoir reprendre le chemin de Michel-Bendichou et de ses installations demain matin et retrouver les entraînements collectifs. L'intégralité de l'effectif (staff et joueurs) sera à nouveau soumis à des tests PCR lundi, mercredi et vendredi matin, selon le dernier protocole sanitaire mis en place par la LNR.