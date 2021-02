Vannes accroché par Nevers

Vannes s’arrête à 3 victoires consécutives. Malgré un excellent début de match avec deux essais signés Bruni et Gratien, le leader n’a pu faire mieux qu’un match nul. Une véritable contre-performance puisque les Vannetais ont encaissé un 17-0 en seconde période. Nevers n’a jamais baissé les bras. Cotte a sonné la révolte en début de seconde mi-temps. C’est le troisième-ligne qui a également marqué le troisième essai de son équipe, après la sirène. Urruty a transformé et a permis à son équipe d’égaliser. Au classement, Vannes perd son fauteuil de leader au profit de Perpignan à la différence du goal-average. Nevers passe devant Oyonnax et Colomiers et est 4e.

Perpignan l’emporte à 14

Perpignan s’est fait peur, mais Perpignan s’impose finalement 17-33. Dans ce match piège face au dernier qu’est Soyaux-Angoulême, l’USAP a fait la différence en deux minutes grâce à deux essais de Taumoepeau et de son capitaine Acebes. Pourtant, les Catalans jouaient à 14 depuis la 26e minute et le rouge de Gély suite à un coup de poing. Pour Soyaux, c’est une septième défaite à domicile cette saison. C’est également un sixième match sans victoire. Les Angoumoisins n’ont plus gagné depuis le 22 décembre dernier et une victoire face à Grenoble. Inquiétant dans cette lutte au maintien.

Grenoble n’a pas tremblé

Après leur victoire d’un petit point à Nevers le week-end dernier, les Grenoblois ont battu Aurillac sur le score de 24-5 dans leur antre du Stade des Alpes. C’est la quatrième victoire consécutive du FCG, qui peut toujours rêver du Top 6. En effet, grâce à cette victoire, Grenoble est toujours septième mais ne perd pas de terrain sur ses adversaires. Trois essais inscrits par Capuozzo, Blanc-Mappaz et Halaifonua, ont permis aux Grenoblois de s’imposer assez facilement. Après sa défaite face à Vannes la semaine dernière à domicile, c’est une seconde défaite consécutive pour Aurillac qui va encore devoir batailler pour le maintien.

Montauban enchaîne à domicile

Après sa victoire à l’extérieur à Carcassonne, Montauban enchaîne avec une huitième victoire d’affilée à Sapiac. Sur sa pelouse, les Montalbanais l’emportent 20 à 15. Ils pourront dire merci à leur conquête et notamment la touche qui leur a évité un retour de Rouen grâce à un dernier ballon volé alors que les Normands pouvaient encore s’imposer. Les Tarn-et-Garonnais ont marqué deux essais de Graou et Munoz. En face, le demi d’ouverture, Michallet, a marqué la totalité des points de son équipe. Montauban continue de rêver au Top 6.

Mont-de-Marsan s’offre une victoire à 5 points

Dans ce match de la peur entre le 15e et 14e au début de la rencontre, c’est Mont-de-Marsan qui s’en tire et qui s’offre une bouffée d’air et de quelle manière. Les Montois ont infligé un très violent 31 à 3 en seconde période à des Drômois qui étaient réduits à 14 après 10 minutes de jeu seulement pour finalement s’imposer 48-16. Ce succès, avec le bonus offensif, permet au Stade Montois de dépasser Rouen au classement et d’avoir 6 points d’avance sur leur adversaire du soir. Valence-Romans enchaîne un 4e match sans victoire.

Par Yohan Lemaire