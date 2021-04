C’était le match qu’il fallait gagner pour s’assurer le maintien. Une bonne chose de faite, mais pas sans mal, face à une équipe de Valence Romans qui était clairement venue pour gagner. Les hommes de Johann Authier ont d’ailleurs annoncé la couleur dès les premières minutes de jeu avec un essai de Bouhedjeur. La réponse de Montauban est quasi immédiate avec un essai aux forceps de Stringer. Malgré un jeu un peu brouillon et pas mal d’indiscipline, les Montalbanais parviennent à rentrer aux vestiaires avec une longueur d’avance (25-19).

En deuxième période, les hommes de Florian Ninard se sont fait peur. Les Damiers frappent fort avec un deuxième essai de Bouhedjeur, qui signe un doublé. Mais les minutes défilent et le match se crispe. Les fautes s’accumulent et c’est un duel de buteurs qui s’amorce pour la suite de cette rencontre. C’est finalement le pied de Bosviel qui fera la différence. Cette équipe de Valence Romans ne démérite pas et a bien failli arracher une victoire en toute fin de match sur la pelouse de Sapiac. Une dernière action qui aurait pu aller au bout, mais les Montalbanais ne lâchent rien et laissent repartir les Drômois avec le bonus défensif. Une fin de match irrespirable pour l’USM, qui finit enfin par s’assurer le maintien.

" Seule la victoire est belle ce soir, car c’était le plus important "

Sapiac s’est officiellement sauvé et les joueurs comme le staff savourent cette victoire qui signe le retour de Montauban en Pro D2 la saison prochaine. Un véritable soulagement : " Seule la victoire est belle ce soir, car c’était le plus important. Ce qui nous fait gagner c’est la solidarité, l’apport du banc et certains historiques. C’est ce qui nous permet de faire un match énorme ce soir. Je pense à Vaotoa, Munoz encore une fois, Chaput et ce groupe. Cette victoire était très importante pour le club, pour les supporters, pour la ville, pour nous et pour les joueurs. Il y a certainement beaucoup de choses à revoir, mais on sent que chez les joueurs il y a un vrai " Ouf " de soulagement. C’est une bonne chose de faite " assure Florent Wieczorek, entraîneur des avants.

Thomas Fortunel, le demi d’ouverture en provenance de Castres salue la performance des Drômois : " C’était le match du maintien donc forcément un match compliqué. On savait que Valence tenait bien le ballon et on l’a vu jusqu’à la fin dans la séquence qu’ils nous mettent dans le temps additionnel. Bravo à eux. Il ne faut jamais craquer sinon on n’existe pas donc on a essayé de mettre tout ce que l’on pouvait jusqu’à la fin pour pouvoir gagner ce match. Je pense que ce qu’il nous fait gagner ce soir, c’est l’état d’esprit qu’on a mis. On n’a rien lâché jusqu’à la fin. Pour nous c’est bon c’est réglé on est maintenu donc on va pouvoir passer à la suite ".

Une victoire qui vaut son pesant d’or pour Montauban qui peut enfin souffler, alors que du côté de Valence Romans, cette défaite signe un coup d’arrêt dans la course au maintien.

Par Manon Moreau