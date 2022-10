Montauban - Biarritz

Pour ouvrir la sixième journée de Pro D2, Montauban accueille le Biarritz Olympique à Sapiac. Les Montalbanais, qui restent sur une large victoire à la maison contre Mont-de-Marsan (43-19), auront de nouveau fort à faire devant leurs supporters. Auteurs d'un début de saison mitigé, les Biarrots seraient eux bien inspirer de ramener un résultat du Tarn-et-Garonne, face à un concurrent aux phases finales. Mais invaincus à domicile depuis le début de la saison, les joueurs de Montauban devraient parvenir à poursuivre leur série au terme d'un match disputé. D'autant plus que, avec une défaite et un nul à l'extérieur en deux déplacements, les Basques semblent avoir du mal à voyager.

Notre pronostic : Montauban

Béziers - Colomiers

Tous deux battus lors de la précédente journée, Béziers et Colomiers pointent respectivement à la 13ème et 7ème place du championnat. Alors que la saison dernière ce même match s'était soldé par une victoire d'un point des Biterrois, un scénario similaire pourrait avoir lieu. Toujours invaincu au stade Raoul Barrière, Béziers devra réaliser une grosse prestation pour s'imposer face aux Columérins. Et pour ce faire, l'ASBH pourra compter sur Raffaele Costa Sorti, le phénomène portugais auteur de 6 essais depuis la reprise. Dans son jardin, il ne serait pas surprenant de voir l'ailier de 21 ans franchir une nouvelle fois la ligne et porter les siens vers la victoire.

Notre pronostic : Béziers

Vannes - Grenoble

Actuel leader de Pro D2, Grenoble se déplace à Vannes pour disputer l'un des chocs de la journée. Avec une seule défaite depuis le début de la saison, Grenoble fait pour le moment office de favori aux yeux de nombreux amateurs de Pro D2. Peu inquiétés lors de leurs deux derniers matchs, les Isérois devront sortir une prestation de qualité s'ils veulent se sortir du piège vannais. Troisième de Pro D2 pour le moment, Vannes est pour sa part sur deux victoires consécutives et pourrait bien prolonger cette série. Mais face au leader de Pro D2, la tâche s'annonce difficile.

Notre pronostic : Grenoble

Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême

Vainqueur de Béziers au précédent match, Soyaux-Angoulême se déplace chez des Montois revanchards. Largement battu à Sapiac lors de sa dernière sortie, le Stade montois a fini le premier bloc sur une mauvaise note. Et pour se relancer, le finaliste de la saison passée entend bien s'imposer face au promu. Dans ce contexte et malgré un début de saison correct, le déplacement au stade Guy Boniface s'annonce périlleux pour les Charentais. A domicile, Mont-de-Marsan devrait disposer de Soyaux-Angoulême et pourrait en cas de bonnes performances, obtenir le bonus offensif.

Notre pronostic : Mont-de-Marsan

Nevers - Rouen

Après un début de saison canon, Rouen semble ralentir le rythme. Défaits lors des deux dernières journées, c'est avec peu de confiance que les Seinomarins se déplacent à Nevers. Du côté de l'USON, ça alterne le bon et le moins bon. Avec deux victoires obtenues au bout des 5 premières journées, Nevers se classe actuellement en douzième position et pourrait profiter de cette rencontre pour grimper dans la première moitié du tableau. A l'issue d'une rencontre serrée, Nevers pourrait prendre le pas sur Rouen et se rassurer après un début de saison en dents de scie.

Notre pronostic : Nevers

Agen - Aurillac

Après les cinq premières journées de Pro D2, Agen et Aurillac ne comptent qu'un point d'écart au classement. Une légère différence qui prouve combien l'écart de niveau entre les deux équipes semble minime. Et dans ce genre de rencontre, celui à domicile a souvent l'avantage. Vainqueur à Rouen lors de la 5ème journée, Agen pourra s'appuyer sur cette victoire et sur ses supporters pour l'emporter face aux Aurillacois. Vous l'aurez compris, cette rencontre, qui sera également l'occasion pour les Agenais d'inaugurer la nouvelle tribune d'Armandie, devrait sourire au SUA. Surtout que, déjà battus à la maison à deux reprises par Grenoble et Colomiers, les hommes de Bernard Goutta n'ont plus le droit à l'erreur à domicile.

Notre pronostic : Agen

Carcassonne - Massy

Dernier de Pro D2, Massy se déplace à Carcassonne avec l'espoir d'arracher sa seconde victoire de la saison. Mais face aux hommes de la Cité, les Franciliens pourraient vite déchanter. Redoutable à domicile, Carcassonne s'est incliné dans son antre à trois reprises lors du dernier exercice, les Audois veulent se rassurer. Avant dernier du championnat, avec trois points d'avance sur leur adversaire de la semaine, la victoire semble nécessaire pour les joueurs de l'USC. Favoris, les Carcassonnais devraient réussir à dominer Massy et essayer par la même occasion de lancer une nouvelle dynamique.

Notre pronostic : Carcassonne

Provence - Oyonnax

Défait à Massy lors de la dernière journée (23-21), Provence ne compte toujours qu'une seule victoire depuis la reprise du championnat. Face à Oyonnax, la mission s'annonce difficile pour l'actuel quatorzième de Pro D2. Partis sur les mêmes bases que la saison dernière, à l'issue de laquelle l'USO avait fini sur la dernière marche du podium, les Oyomen enchaînent en ce début de saison. Et même s'ils n'ont pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur, ce déplacement pourrait être le bon. Loin d'être favori, le club provençal devra réaliser un exploit sur ses terres s'il souhaite obtenir un résultat différent de la saison dernière, où Oyonnax était venu s'imposer 27-33.

Notre pronostic : Oyonnax