Ce fut une très courte victoire face à Narbonne ce vendredi soir, comment vous êtes-vous sentis sur ce premier match ?

C’était un match de reprise, nous n’avons pas eu beaucoup d’entraînement de rugby collectif. Il y a quelques bonnes séquences offensives et défensives par moments. On sait que nous avons encore beaucoup de travail avant notre premier contre Nevers. Il nous reste encore deux ou trois semaines pour être prêt pour le début de la saison.

Avez-vous pris du plaisir à retrouver les terrains ?

Ça fait du bien de reprendre. Le dernier match que nous avons joué c’était en mai. L’intersaison a été dure, on a fait beaucoup de préparation physique. Ce fut compliqué mais en tout cas nous avons pris du plaisir.

Il y a eu beaucoup de déchets et d’occasions gâchés, comment expliquez-vous cela ?

Maxime Mathy (Montauban)Icon Sport

David Gérard parlait d’un manque d’engagement, de votre côté qu’en pensez-vous ?

C’est le premier match amical donc c’est compliqué. L’engagement on savait que Narbonne allait en mettre énormément. Nous, on aurait dû en mettre un peu plus c’est sûr. On doit bosser mais il ne faut pas perdre de vue que ces matchs sont là pour nous préparer. Je ne vais pas dire que la victoire importe peu parce que j’aime gagner mais pour moi le score est anecdotique.

Cette équipe de Narbonne est venue vous mettre à mal dans les rucks, ce secteur de jeu sera aussi un axe de travail dans les jours à venir ?

Oui il y a eu quelques soucis dans les rucks avec de mauvaises attitudes. Souvent il manquait du soutien. Aujourd’hui tout le monde doit encore trouver sa place dans le système de jeu. Parfois il faudra gommer la petite erreur de son coéquipier en allant à sa place. Une fois que tout le monde aura trouvé sa place cela ira mieux.

Au contraire, quelle est votre plus grosse satisfaction sur ce match ?

Je pense que nous sommes en train de créer un bon collectif et la cohésion est très importante pour moi. L’année derrière le groupe a vécu des moments compliqués. Je pense que cette année le groupe sera plus fort et nous permettra de sortir de ces moments difficiles.

Prochaine étape, Perpignan à domicile, cela sera un tout autre match…

Oui il va falloir mettre les bouchées doubles et bien récupérer dans un premier temps parce que ce n’était que trente minutes pour ma part mais elles ont piqué (rires) ! Il va falloir vite repartir à l’entraînement et gommer les petites erreurs que l’on a pu voir parce que contre Perpignan, ça va être un autre niveau.