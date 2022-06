Jamie-Jerry Taulagi ne sera donc plus Narbonnais mais bien Massicois la saison prochaine. Lors du dernier exercice le samoan de 29 ans a été titularisé à 18 reprises et a marqué trois essais sous le maillot Orange et Noir. Au centre de l'attaque massicoise il évoluera donc aux côtés de Mathieu Guillomot, Victorien Jacomme, Arthur Seigneuret et Tom Cusson tout juste promu du centre de formation.