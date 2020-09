Sous la pluie et dans le vent, la rencontre entre Carcassonne et l’USAP a nécessité une grande capacité d’adaptation des acteurs. Face au vent, quasiment impossible de jouer au pied et compliqué de réussir des pénalités. Le souffle dans le dos, les Audois malmènent les Catalans pendant 30 minutes.

Perpignan bousculé en mêlée et perturbé en touche

Les Usapistes sont privés de munition avec une mêlée très sanctionnée et une touche mal-réglée (8 ballons égarés dans ce secteur sur le match !). En face, Lucas Méret est un métronome face aux perches en début de partie. Son 5 sur 5 permet à l’US Carcassonne de mener 15-0. L’USAP est même réduite à 14 après le carton jaune de Philippart sur une faute en mêlée mais paradoxalement l’infériorité numérique sonne le réveil des Catalans. Sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres de l’en-but, ils finissent par envoyer Volavola à l’essai. Et donc à recoller un peu au score avant la pause (15-7).

Les Catalans avec réalisme

Forcément, le changement de côté à la pause confirme l’inversion de tendance de cette partie. C’est Carcassonne qui doit remonter les ballons et l’USAP qui peut ajuster des coups de pied et qui a le plus de munitions dans le camp adverse. Ben Volavola profite des fautes audoises pour enquiller de nouvelles pénalités et permettre à l’USAP de passer devant au tableau d’affichage (15-16, 55e). Mais les Carcassonnais ne cèdent pas. Vent dans le nez, ils décident de s’appuyer sur leur conquête. Une pénalité jouée en touche et un groupé pénétrant décisif plus loin avec Sauveterre pour aplatir et voilà Carca de nouveau aux commandes (20-16, 62e).

Mais Perpignan est bien décidé à imiter Oyonnax déjà vainqueur sur cette pelouse d’Albert-Domec en début de saison. Et les Catalans inscrivent une nouvelle pénalité par Volavola (21 points à son actif et 6 sur 6 face aux poteaux) puis un essai par le jeune Melvyn Jaminet (74e). L’USAP s’offre un précieux succès 23-26 en terres audoises et va pouvoir travailler sereinement dans les prochaines semaines. L’équipe catalane pourra ainsi monter en puissance, et corriger son déchet dans le secteur de la touche et de la mêlée. En face, début de saison difficile pour les Carcassonnais avec un troisième revers de rang. Le deuxième point défensif récolté est un bien maigre lot de consolation pour les joueurs de Christian Labit.