C'est lundi dernier que les Bayonnais ont retrouvé le chemin des terrains, cinq semaines après leur défaite en barrage d’accession face au voisin biarrot. Du côté du stade Jean Dauger, malgré la désillusion de la descente en Pro D2, les fidèles étaient nombreux à observer, sur la pelouse d’entraînement, les bleu et blanc habillés par leur nouvel équipementier, le Coq Sportif.

Sous la houlette du manager Yannick Bru et de ses adjoints, dont fait désormais partie Jeff Dubois (consultant du jeu d’attaque), les coéquipiers de Jean Monribot ont connu des premières journées intenses, entre réunions et présentation du nouveau plan de jeu, séances physiques et collectives. “Nous avons repris avec du physique, mais aussi pas mal de ballon, car les matchs arrivent vite. Il y a aussi eu la présentation des nouvelles règles. Le programme fut assez copieux. C’est toujours plus plaisant de toucher le ballon à plusieurs, qu’il y ait de l’animation, des challenges, plutôt que de courir face aux lignes dans sa bulle, les toucher et repartir” apprécie le trois-quarts centre Peyo Muscarditz.

Départ à Soustons lundi

Dans l’enceinte du club basque, quelques recrues étaient là et on pouvait observer les premiers pas du pilier géorgien Luka Tchelidze, prêté par Toulon, du deuxième ligne Denis Marchois ou les courses tranchantes du troisième ligne Springbok Uzair Cassiem. L’expérimenté Yann David et l’ex-montois Jean-Teiva Jacquelain étaient aussi présents, pour participer aux lancements offensifs de l’Aviron.

Après une première semaine on ne peut plus classique, les Bayonnais prendront ce lundi la direction des Landes, pour le traditionnel stage d’intersaison. Pour rappel, les troupes de Yannick Bru y avaient déjà passé trois jours en avril 2021, afin de préparer la dernière ligne droite du Top 14. Ils y resteront la semaine, avant de profiter de quelques jours de repos, puis de basculer sur la préparation du premier match amical, prévu le 12 ou 13 août, face à Soyaux Angoulême.