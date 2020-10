C'est décidément une bien mauvaise journée pour la deuxième division hexagonale. Après le report de la rencontre entre Oyonnax et Biarritz, c'est au tour de Montauban-Provence Rugby d'être déplacé. Suite aux tests PCR effectués lundi sur le staff sportif et les joueurs de Montauban, l’USM déclare en effet cet après-midi avoir reçu 16 tests positifs à la COVID 19. Cela fait suite aux premiers tests positifs détectés la semaine dernière ainsi que les premiers symptômes apparus dans les rangs montalbanais depuis lundi dernier. Le centre d’entrainement est dorénavant fermé au public, les entrainements annulés jusqu’à nouvel ordre, les joueurs mis à l’isolement réglementaire et le match contre Provence Rugby prévu à Montauban le vendredi 16 Octobre à 19h dans le cadre de la 6ème journée de Pro D2 va être reporté.