Perpignan gagne encore à 14 à Grenoble

L’Usap a complètement réussi son début de match. En ayant marqué deux essais en près de 10 minutes, leur démarrage a été réussi. Le premier a surtout vu une percée magistrale de Brazo, allant marquer en solo quand le second a vu Perpignan remonter tout le terrain après un turnover pour que De la Fuente aille passer la ligne. Malgré quelques soucis en touches, la réaction des joueurs de Glas n’a pas trop tardé à arriver. Avec un avantage en cours et une percée d'Escande, Lemalu a tenté d'intercepter mais Orioli a pu poursuivre au pied pour aller marquer seul à gauche.

Les buteurs Glénat et Jaminet ont ensuite pris le relais avant un essai gag. Après une mêlée axiale pour Perpignan sur les 22m, les gros ont insisté au près vers la droite avant que Volavola ne tape en diagonale où Masilevu a commis un en-avant sur la réception et n’offre l'essai sur un plateau à Pujol. En suivant, Capuozzo a été marquer un essai en coin après un joli retour intérieur. Mais un dernier fait de match a vu Deghmache écoper d’un carton rouge après avoir volontairement marché sur une articulation d’un joueur hors-jeu au sol. La première mi-temps a donc été achevée sur un 22-17 en faveur des Sang et Or à 14 pour la suite.

Les contre-rucks des Usapistes

La suite justement a vu les buteurs reprendre les commandes du tableau de marque. Et bien qu’en infériorité numérique, les joueurs du président Rivière n’ont pas beaucoup concédé d’occasions aux Isérois sans solutions. Pis, les Usapistes ont continué de voler des munitions en touche, de glaner des pénalités au sol, voire des contre-rucks.



La meilleure attaque et défense de Pro D2 catalane a donc empoché la victoire 28-20, redevenant leader du classement en attendant le match de Vannes et privant même les joueurs de Glas de bonus défensif. Lors des prochains matches de championnat, ces Grenoblois recevront Oyonnax quand l’Usap se rendra à Aurillac.