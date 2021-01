Michel-Bendichou est tombé face aux Vannetais

9-3 à la pause, la première mi-temps a été cadenassée avec un gros combat en mêlée et des contacts solides. Mais Colomiers, meilleure défense de Pro D2 a aussi montré son talent offensif et son réalisme dès le retour des vestiaires.



Une superbe percée d'Elliot qui a cassé un plaquage a permis un relais sur Gori qui a redonné illico intérieur à Vergnes qui est allé marquer son premier essai en pro. Le score était ainsi de 16-3 pour la Colombe.



Les Vannetais ont aussi eu la fâcheuse tendance de perdre trois touches importantes ce soir. Mais le premier essai de leurs adversaires huit minutes plus tôt a eu le mérite de leur faire prendre plus de risques et d’être récompensés par l’essai de Burgaud en force après maul où la touche avait été, cette fois, assurée.

17 matches sans défaite à Bendichou

Les maladresses, les fautes (carton jaune à Kité aussi pour plaquage dangereux) et les buteurs Girard et Popelin ont ensuite assuré l’évolution du score. Jusqu’à cet essai de Blanchard à la 69e. Encore une fois, la pénal’touche a récompensé les efforts des hommes de Spitzer pourtant à 14 contre 15 et 7 contre 8 devant ! Le groupé pénétrant est allé derrière la ligne, les Vannetais prenant aussi le score (20-19) avec la transformation de Popelin.



Aux 73e et 77e minutes, deux tentatives de pénalité ont été manquées de peu de Girard pour donner la victoire aux Marine et Blanc. C’est donc avec un 20-19 que Vannes s’impose à Colomiers pour une 6e victoire à l'extérieur cette saison. Les Bretons font tomber Bendichou (après 17 matches pour une dernière défaite en septembre 2019).

Lors de la prochaine journée, Colomiers recevra Carcassonne avec appétit et souci de se reprendre quand Vannes retrouvera la Rabine et Biarritz.