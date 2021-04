Biarritz l’emporte contre Nevers et conforte sa 3e place

La première mi-temps a été des plus saccadées, c’est le moins que l’on puisse dire. Des intentions, il y en a eu. Mais des mauvais choix et beaucoup de maladresses aussi. Ainsi, les buteurs Cazenave et Bosch ont été les acteurs principaux, avec un léger vent dans le dos des Bourguignons pour autant plutôt acculés territorialement.

Le seul essai des 40 premières minutes est venu d’une interception de Saili sur les 40 mètres adverses. Le centre n’a pas été repris pour aller sous les poteaux. Les joueurs de Péméja ont aussi été trop sanctionnés, le point d’orgue étant le carton jaune à Sénéca. La pause a ainsi été sifflée sur un 13-6 malgré une dernière occasion non convertie de Da Ros après pénal’touche.

L’essai du revenant Lonca

Dans la deuxième période, le combo maladresses – fautes s’est poursuivi. Sauf que ce sont les Rouge et Blanc qui ont été sanctionnés les premiers avec un carton jaune à Furno pour plaquage à l’épaule qui aurait pu valoir rouge.

C’est à quatre minutes de la fin de la rencontre que le match s’est un peu débridé avec l’essai du revenant de blessure Romain Lonca. Après une quatrième touche de Biarritz dans les 22m adverses, le ballon porté s’est formé avant des picks and go. Hart s’est ensuite échappé jusqu’aux 5 mètres avec avantage en cours. Le ballon écarté aile droite, Lonca a donc marqué cet essai transformé, carton jaune en prime contre Bastide.

Après quelque suspense de bonus lors des quatre minutes d'arrêts de jeu, in fine, c’est donc les Basques qui se sont imposés 23-12, sans aucun bonus. Au classement, le BOPB conforte sa 3e place quand Nevers ne parvient pas à se rapprocher de la 6e place (Oyonnax et Grenoble à 5 points). Lors des prochains matches de championnat, les Basques iront à Perpignan quand l’Uson recevra Aurillac.