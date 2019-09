Mont-de-Marsan – Grenoble

Cette 5e journée du championnat marque le retour de l'ancien 2e ligne de la Rochelle dégoté par Grenoble, William Demotte. Blessé à la cheville pendant la préparation estivale, il est enfin de retour à la compétition sur la pelouse de Sapiac. Actuellement deuxième du classement, le FCG est sur un rythme de croisière avec seulement une défaite à son actif. Du côté de Mont-de- Marsan, l'effectif peine encore à mettre en place son jeu et enregistre deux matchs perdus et un nul.

Quel est votre pronostic ? Sondage 273 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Grenoble

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Oyonnax – Colomiers

Après avoir démarré sur les chapeaux de roues avec deux grosses victoires à domicile, Oyonnax a chuté deux fois loin de ses bases.Défaits à Vannes et à Biarritz, les Oyomen doivent se rassurer sur leur pelouse contre Colomiers.Les Haut-Garonnais eux, tirent un bilan comptable nul (2 v, 2d) et une courte défaite face au leader Soyaux-Angoulême.Les Columérins devront redoubler d’efforts pour exister dans un Charles-Mathon où les Aindinois ont inscrits 107 points en deux matchs.

Quel est votre pronostic ? Sondage 220 vote(s) Oyonnax Match nul Colomiers

Notre pronostic : Victoire avec le bonus offensif pour Oyonnax

Aix-en-Provence – Vannes

Après un départ en trombe sur le premier bloc et deux victoires inaugurales, Provence rugby est rentré dans le rang du Pro D2, la faute notamment à une défaite sèche à domicile face à Grenoble lors de la 3e journée. À l’aube de recevoir Vannes, qui compte le même nombre de points que lui, le club provençal s’est remobilisé et sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur. En face, les partenaires de Bly, solides à domicile, se déplaceront avec la ferme intention de glaner leur première victoire à l’extérieur de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 235 vote(s) Aix-en-Provence Match nul Vannes

Notre pronostic : Victoire de Aix-en-Provence, bonus défensif pour Vannes

Valence-Romans – Carcassonne

Bon dernier avec un seul point de pris, le promu n’y arrive pas.Les deux premières rencontres en déplacement à Oyonnax et à Béziers n’ont pas été des plus faciles, mais la défaite à Rouen était plus abordable contre un adversaire direct.Une victoire urge pour les Drômois.Les Audois se sont inclinés de justesse face à Mont -de-Marsan pour leur seul match à l’extérieur (28-26) et sont sur un 2/3 à domicile. Carcassonne se doit d’engranger des points alors qu’ils recevront Nevers avant d’aller sur le pré d’Oyonnax.

Quel est votre pronostic ? Sondage 238 vote(s) Valence-Romans Match nul Carcassonne

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Valence-Romans

Rouen – Perpignan

Le promu reçoit le relégué. Ce vendredi, le champion de France de Fédérale 1 en titre a tout à prouver face à l’USAP. Vaincus seulement à deux reprises la saison passée, les Rouennais ont connu des débuts difficiles en Pro D2 avec trois défaites et une courte victoire. 7e au classement, les Perpignanais sont sur les dents après leur derby perdu face à Carcassonne lors de la dernière journée du premier bloc.

Quel est votre pronostic ? Sondage 255 vote(s) Rouen Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire de Rouen, bonus défensif pour Perpignan

Soyaux-Angoulême – Biarritz

Le choc de la 4e journée promet d’être extrêmement engagé entre deux équipes sur des belles dynamiques au sortir du premier bloc. D’un côté, Soyaux est la belle surprise du début de saison et reste la seule formation encore invaincue à ce jour et peut en cas de victoire prendre de l’avance sur ses concurrents. En face, Biarritz, qui sort d’une belle victoire face à Oyonnax et peut entrevoir de ramener au moins quelque chose de ce déplacement en Charente.

Quel est votre pronostic ? Sondage 242 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême