Succès de Provence Rugby (25-10) face à Perpignan. Après un début de rencontre à l'avantage des Catalans, symbolisé par l'essai de Taumoepeau (4 ème), les Aixois ont su patienter et mettre en place une stratégie efficace pour déstabiliser l'édifice Usapiste. Burotu (19 ème) sur un essai somptueux en solitaire et le pied précieux de Darbo par la suite (20 points aujourd'hui), auront permis aux Provençaux d'obtenir un deuxième succès consécutif notable en ce début d'exercice.

Les Catalans auront quant à eux pu mesurer l'étendue du travail qu'il restait à établir pour être compétitif loin de leurs bases.

Pourtant, les visiteurs furent les premiers à entreprendre les 22 mètres adverses. Sur un travail dans l'axe du terrain, Taumoepeau franchit aisément le rideau défensif Aixois pour aller derrière la ligne (0-7, 4ème). Une démonstration de puissance de courte durée. Malgré un coup de pied supplémentaire de Suchier (3-10, 13 ème), Provence Rugby reprenait les destinées des débats. Autour d'un Clément Darbo intenable dans l'animation et précieux au pied (7/8 face aux buts, 20 unités), les locaux remettaient de l'intensité sur leurs possessions. Burotu, admirable sur son action, raffûte et feinte la passe sur les 40 mètres de l'USAP. Personne ne le reverra, du grand art, lui déjà décisif la semaine dernière dans les Landes (13-10, 20 ème).

Perpignan subit, n'arrive que trop peu à inverser la pression. Les hommes de Fabien Cibray insistent au près et mettent à la faute à de nombreuses reprises les Sang et Or. Darbo corse l'addition à de multiples reprises, Maurice-David exulte, les siens virent en tête à la pause avec une avance significative dans les comportements et sur le tableau d'affichage (19-10, 40 ème).

Trop de déchets pour l'USAP

Le scénario du deuxième acte est similaire. Appliqués, les locaux s'évertuent à conserver leur avance tout en essayant de planter quelques coups sur les extérieurs. Sans succès. L'adversité ne fait pas mieux. Balbutiant un nombre incroyables de situations, ne bonifiant que très peu de turn-over profitables, les Usapistes baissent de rythme et manquent de précision. Longtemps, aucune des équipes ne parviendra à déflorer le score à son avantage. Un rugby brouillon n'autorisant aucune avancée.

Les Aixois profitent de l'aubaine pour alourdir tout de même la note par deux coups de pieds supplémentaires. Un succès séduisant pour des Provençaux qui valident ce début de championnat avec deux succès face à des cadors de la compétition. Provence Rugby s'installe dans les hauteurs du classement derrière Oyonnax. De quoi déjà également se poser des questions pour Perpignan, privés de quelques joueurs notables il est vrai, mais qui devra rectifier rapidement le tir en vue de la réception de Colomiers la semaine prochaine.