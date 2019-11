Soyaux-Angoulême - Oyonnax

Gros choc en perspective du côté de Chanzy. Les Angoumoisins (4e) s'apprêtent à recevoir le dauphin de Grenoble. Un match avec de l'enjeu et surtout qu'il ne faut pas perdre pour les Violets. En effet, ils ont déjà perdu à domicile contre Grenoble et ne peuvent se permettre un nouveau revers. Les Oyomen, quant à eux, l'ont emporté dans les arrêts de jeu contre l'Usap la semaine dernière et arrivent donc sans pression en Charente. Un match particulier pour Adrien Buononato, l'ancien manager de l'USO. Dans cette rencontre qui s'annonce serrée, les buteurs auront un rôle primordial à jouer.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Oyonnax.

Colomiers - Aurillac

Les Columérins sont en pleine confiance. Malgré leur dernière défaite du côté de Vannes, tous les voyants sont au vert à domicile. Seul Angoulême est venu l'emporter à Bendichou où les Haut-Garonnais vendent chèrement leur peau. La dynamique leur est favorable et une victoire permettrait de se pérenniser dans le haut du classement. Cependant, il faudra s eméfier du Stade aurillacois, en difficulté certes, mais qui, dos au mur, n'a pas le droit à l'erreur sous peine de descendre dans la zone de relégation.

Notre pronostic : victoire de Colomiers.

Mont-de-Marsan - Béziers

Forts de leur succès bien mérité du côté d'Aurillac la semaine dernière, les Montois auront à coeur d'enchaîner pour la première fois de la saison. Cependant, les hommes du duo Auradou-Darricarrère devront se méfier d'une équipe biterroise revancharde. En effet, ces derniers n'ont toujours pas digérer la défaite à domicile contre Colomiers et souhaitent récupérer ces points laissés en route. Ces affrontements entre deux clubs historiques réservent souvent des scénarios inattendus.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Béziers.

Rouen - Nevers

Les Normands reviennent très fort ces dernières semaines. En effet, après un démarrage difficile, ils sont revenus sur les pas du premier non-relégable, à savoir Aurillac. Ces derniers traversent une passe compliquée et Rouen compte bien en profiter pour se donner de l'air au classement. Pour cela, il faudra sortir un gros match face à des Neversois plutôt séduisants ces dernières semaines. La victoire contre le VRDR lors de la dernière journée semble aller dans ce sens. Reste à confirmer à l'extérieur désormais.

Notre pronostic : match nul.

Valence-Romans - Vannes

Intraitables à domicile et capables de renverser des montagnes, les Vannetais connaissent pourtant toutes les peines du monde pour changer la donne à l'extérieur. En effet, sur six rencontres loin de leurs bases, ils n'en ont gagné aucune. C'est peut-être le moment de réaliser un gros coup chez la lanterne rouge. Mais attention, cette dernière a prouvé dans un passé récent qu'elle était capable du meilleur à domicile. Angoulême et Aurillac en ont fait les frais. Un troisième succès de suite à domicile permettrait de se rapprocher de la 14e place.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Valence-Romans.

Montauban - Carcassonne

S'ils occupent le ventre mou du classement, il ne faut pas oublier que les Montalbanais ont deux matchs de retard. Et pour l'instant, ils sont largement dans les clous. Cette affirmation doit cependant être confirmée face à Carcassonne. En effet, l'erreur est interdite à Sapiac. Du côté des Audois, il n'y a strictement aucune pression à l'heure de se déplacer à Montauban. Cependant, il y a l'envie de se rapporcher encore plus du Top 6, eux qui ne sont qu'à deux petits points de Biarritz, premier qualifiable.

Notre pronostic : victoire de Montauban.

Biarritz - Provence Rugby

Les Basques se sont fait très peur à Aguiléra la semaine dernière contre Rouen. En effet, ils sont passés très près de la correctionnelle mais ont assuré l'essentiel. Le but sera donc d'assurer une victoire convaincante en se rassurant sur les bases face à des Aixois toujours accrocheurs. Ces derniers espèrent bien jouer un mauvais coup aux Biarrots et joueront le coup à fond. Les partenaires de Joe Edwards sont toujours à la recherche d'un match référence loin de Maurice David.

Notre pronostic : victoire de Biarritz.

Perpignan - Grenoble

C'est bien le choc de ce début de saison, celui qui était tant attendu. En effet, les deux anciens pensionnaires de Top 14 se retrouvent pour un duel qui s'annonce crucial pour la suite du championnat. Les Perpignanais ont l'occasion de revenir très près de la leadership alors que les Isérois peuvent creuser un trou au classement avec leur adversaire du jour. Surtout, il sera important de prendre un premier ascendant psychologique en vue des phases finales qui auront lieu en juin prochain.

Notre pronostic : victoire de l'Usap, bonus défensif pour Grenoble.