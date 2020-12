Quelle est votre analyse de cette victoire (23-18) contre Perpignan ?

Dès l'entame, on n’a pas trop réussi à sortir proprement de notre camp ni à concrétiser, nous reposant que sur quelques ballons de contre. En deuxième mi-temps, on a remis les choses dans l’ordre dans les pas d’une bonne conquête. Du coup, on a été plus sereins. On a pu construire nos essais. Après le premier, on a commencé à les priver de munitions et on a senti qu’on pouvait aller chercher quelque chose de bien : cette victoire.

Était-ce une satisfaction de battre le leader en mettant fin à sa série d’invincibilité ?

Depuis quelques temps, on nous critiquait comme quoi nous ne parvenions à proposer le jeu produit la saison dernière. Nous étions un peu frustrés. Le but était donc de montrer que contre un gros calibre du championnat, on pouvait rivaliser. Cette victoire fait donc du bien à la tête avant cette pause de Noël. On montre qu’on est dans le coup face aux meilleurs et ça fait plaisir.

Quel bilan de mi-saison pouvez-vous tirer, notamment avec quelques succès étriqués à domicile ?

On sait très bien qu’il n’y aura pas de victoire facile cette saison, surtout avec la covid-19, le report des matches, les blessures, etc. C’est tout de même une bonne première partie de saison et on a mis les choses en place pour la deuxième afin de retrouver notre rugby et nous faire plaisir sur la fin du championnat.

" Fiers de notre invincibilité "

Cette invincibilité en votre stade Michel-Bendichou qui dure depuis 17 rencontres, est-ce que cela compte encore aujourd’hui dans le rugby pro et le rugby à huis-clos ?

Oui. On en parle entre nous et on est fiers de cette invincibilité. Même si notre public n’est pas avec nous en ce moment, nous sommes chez nous, on gagne à la maison et mentalement, ça joue en notre faveur. Cela nous rend plus fort.

Justement, après les fêtes, le calendrier vous propose trois réceptions dont Vannes pour commencer. Est-ce que cela ne ressemblerait pas à une reprise piège ?

C’est clair. On va être dans le bain d’entrée contre l’une des équipes en forme de cette saison. Mais c’est la meilleure des choses afin de l’avoir en tête pour notre reprise et se motiver. On n’aura pas le droit à l’erreur de suite. Ce sera à nouveau un test contre une équipe joueuse.

Top 6 au classement, qualification, montée : quelles sont vos ambitions pour la fin de saison ?

La saison dernière s’est arrêtée à cause de la pandémie alors que nous étions premiers et aurions aimé disputer les phases finales. Donc, sans se prendre la tête, l’idée est de retrouver un peu notre jeu et notre place de l’an dernier en participant à des phases finales. C’est l’objectif de tout le groupe car nous sommes ambitieux. On veut aller au bout cette fois-ci.

Que peut-on vous souhaiter ?

J’espère qu’on pourra enfin enlever les masques et retrouver nos supporters lors de la deuxième partie de saison avec de beaux matches, des phases finales, du soleil et que ça nous réussisse.