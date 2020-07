Louis-Pierre Angelotti, sponsor de l’ASBH, depuis de nombreuses années, ne sera pas du nouveau tour de table pour constituer l’équipe dirigeante du club. Très marqué par les évènements de ces dernières semaines, le promoteur immobilier a indiqué aux co-présidents, Pierre-Olivier Valaize et Cédric Bistué, qui ne fallait plus compter sur lui. "Je n’interviendrai plus à l’ASBH. C’est terminé... Je n’ai jamais été actionnaire principal, mais simplement un sponsor qui a voulu donner un coup de main. Absolument plus rien ne me relie au club, l’ASBH m’a définitivement perdu", a-t-il indiqué à nos confrères du Midi Libre.

Béziers perd l’un de ses principaux appuis financiers au moment où le club doit obtenir le feu vert de la DNACG pour son engagement en Pro D2 l’an prochain.