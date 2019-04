"On a pris une branlée chez eux. Ils ont eu des comportements que moi, je n’ai pas oublié. Ils ont dansé après un essai, ils nous ont pris pour des bouffons, a lancé Younès El Jaï. Il y a des enjeux sportifs, mais aussi personnels. Maintenant, il faut qu’ils payent. Qu'ils aient perdu le derby ou pas, je m'en contrefous (sic), nous on a un match à gagner vendredi et basta."

Le rire de son coéquipier Arnaud Héguy en dit long sur sa surprise lors de cette réaction. L'ancien Bayonnais a rajouté, "Il est inconcevable que vendredi soir ce soit la même chose."

Une vidéo qui a fait réagir l’entraîneur de Bayonne Yannick Bru sur twitter.