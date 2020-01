Quelques jours après son essai qui permet la victoire de Colomiers à Rouen, Paul Pimienta ne pensait pourtant pas être capable de marquer cet essai. 80 minutes âpres venaient d’être jouées et le voilà dans une course effrénée pour libérer son club. "Je suis à la récupération du coup d’envoi, j’étais déjà cuit après un match aussi âpre. Et quand Jules (Soulan) perce, je suis parti à fond et 100 mètres plus tard, c’est moi qui marque cet essai. Mais il ne fallait pas 2 ou 3 mètres de plus (rires)." En plus d'être un gros défenseur du Pro D2, Paul montre aussi qu'il est un bon finisseur.

Mais ce match à Rouen avec une victoire dans les derniers instants reflète la saison de Colomiers et l’évolution de cette équipe. Et le natif de Tarbes semble voir la différence avec la saison passée, "L’année dernière, ce match, on l’aurait perdu." Et pourtant, Paul joue sa troisième saison sous le maillot de l’USCR, mais il ne voit pas de grands changements. Il se confie : "C’est contradictoire parce que j’ai l’impression que rien n’a changé par rapport à l’année dernière, mais les performances sont au rendez-vous. Mais je pense qu’avoir galéré la saison dernière nous apporte beaucoup cette année."

De la Fédérale 1 au Pro D2

Paul Pimienta est natif de Tarbes et a joué pour le club avant de rejoindre Auch en Fédérale 1. À l’âge de 18 ans, le centre de formation joue ses premières minutes en équipe 1 aux côtés des Antoine Dupont, Anthony Jelonch ou encore Benjamin Caminati. Depuis le centre de formation, c’est comme s’il suivait son entraîneur de toujours, Julien Sarraute. "J’ai appris beaucoup de choses depuis que je suis avec lui et surtout au centre de formation. Et je suis arrivé à Colomiers en partie grâce à lui, donc oui le lien est présent entre nous", explique le joueur. Et Sarraute le sait, son joueur peut évoluer à deux postes, centre et ailier. Mais pour Paul Pimienta peu importe ou presque : "J’ai toujours joué aux deux postes même si je préfère évoluer au centre comme c’est mon poste de formation. Mais cette année, on touche bien plus de ballons à l’aile donc c’est plaisant."

Pro D2 - Paul Pimienta enclenche une action contre Soyaux-AngoulèmeIcon Sport

Une demi-finale désormais dans les têtes

Paul n’a jamais pensé une seconde jouer en Pro D2 dans sa carrière et finalement, il est en passe de jouer des phases finales avec son club. Et désormais, il les a en tête : "Forcément maintenant ça fait réfléchir. On se dit pourquoi pas aller se qualifier voire jouer une demie. Refaire briller le club avec une demi-finale en fin de saison, ça serait beau." Colomiers performe cette saison avec des résultats probants à l’extérieur et surtout à domicile avec seulement une défaite.

Et lorsqu’on parle de jouer plus haut, Paul sourit longuement surtout en entendant le nom du premier club de Haute-Garonne : "En rigolant, nous parlons d’un match de Top 14 au Stadium contre le Stade toulousain, ça serait un rêve surtout qu’on se côtoie et se connaît pour la plupart. Si on arrive à monter nous verrons bien, mais les rencontrer serait complètement dingue."

Par Bastien Rodrigues