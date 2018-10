Pro D2 - Le ton monte entre Béziers et Aurillac

L'équipe biterroise est bien embêtée. En proie à des gros problèmes de pelouse depuis le début de l'été dans son stade de la Méditerranée, la Ville de Béziers a reçu une demande de la LNR pour lancer un appel d'offres afin de la rénover. Dans l'impossibilité immédiate de recevoir un match de Pro D2, le club a donc demandé au Stade aurillacois d'inverser les rencontres aller et retour, ce que son président Christian Millette aurait refusé, d'après le communiqué piquant de l'ASBH. "Nous nous retrouvons aujourd'hui contraints à chercher un terrain de substitution homologué par les instances du rugby. C’est une bien piètre image que Monsieur Millette, par ailleurs membre du Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby et représentant de clubs de Pro D2, donne du rugby et de ses valeurs."

Le principal visé a tenu à se justifier au journal La Montagne : "A dix jours du match, ce ne serait pas satisfaisant pour nous d'inverser la rencontre et de l'organiser vis-à-vis de nos partenaires et de notre public. […] Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permet d'improviser."

Si on ne sait pas encore où le match va se dérouler, on se doute que l'ambiance y sera électrique.