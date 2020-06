Le communiqué officiel de l'ASBH, ce samedi, est de teneur plus qu'optimiste sur la vente à venir du club de Béziers aux investisseurs franco-émiratis représentés, entre autres, par Christophe Dominici. "Les deux parties se sont rencontrées à Paris pour discuter de l’avenir de l’AS Béziers Hérault, dans un climat apaisé et constructif. Durant cette réunion, les actionnaires actuels ont pu être rassurés sur l’identité des investisseurs et leur capacité financière. Dans le même temps, les comptes financiers du club sont apparus sincères et rassurants. Les deux parties ont sollicité leurs conseils afin de rédiger, dans un bref délai, un protocole d’accord, tout en entrant dans une période d’exclusivité." En clair : les planètes sont désormais alignées et les deux camps se sont accordés sur tous les points du dossier.

Selon nos informations, l'ASBH pourrait passer sous pavillon émirati en début de semaine. Pourquoi ce délai ? Avant d'être effective, la vente doit être validée par la DNACG, qui recevra l'ensemble du dossier ce lundi. Si les pièces de garantie financière sont en ordre, comme le laisse entendre le communiqué officiel, la DNACG apposera son tampon en pied du document de vente. Béziers, alors, officiellement aux mains du "clan" Dominici.