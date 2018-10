Pro D2 - Huit changements chez Mont-de-Marsan pour la réception de Colomiers

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Y. Laousse Azpiazu ; 14. T. Matanavou ; 13. D. Laborde ; 12. J. Torfs ; 11. J. Cabannes ; 10. D. Gerber ; 9. A. Ormaechea ; 8. L. Pearce ; 7. N. Garrault ; 6. Y. Brethous (cap.) ; 5. L. Cedaro ; 4. C. Damiani ; 3. W. Desmaison ; 2. C. David ; 1. V. Laval.

Les remplaçants : 16. M. Khribache ; 17. R. Hugues ; 18. T. Rey ; 19. A. Bécognée ; 20. C. Loustalot ; 21. R. Talès ; 22. N. Wakaya : 23. J. Negrotto

Le XV de départ de Colomiers : 15. T. Girard ; 14. I. Etcheverry ; 13. J. Deysel ; 12. C. Tuatara ; 11. K. Jaminet ; 10. B. Fajardo ; 9. S. Inigo ; 8. C. Browning ; 7. M. Macovei (cap.) ; 6. M. Chiappesoni ; 5. C. Chartier ; 4. M. Antonescu ; 3. K. Palma Newport ; 2. A. Costa Repetto ; 1. A. Bordenave

Les remplaçants : 16. Y. Saaidia : 17. T. Dubois ; 18. A. Ricard ; 19. W. Ponpon ; 20. F. Catala ; 21. R. Kamea ; 22. L. Dupas ; 23. D. Weber